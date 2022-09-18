Серия А. Слишком слабый Интер проигрывает в Удине

Серия А. Седьмой тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Интер" 3:1

Голы: Шкриньяр 22 (автогол), Бижол 85, Арслан 90+2 - Барелла 5

"Удинезе": Сильвестри, Перес, Бекао, Бижол, Перейра (Эгизибе 69), Ловрич (Арслан 79), Уолас, Макенго (Самарджич 61), Удоджи (Эбоссе 79), Деулофеу, Бету (Саксесс 69)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Ачерби (Де Фрай 78), А. Бастони (Димарко 31), Думфриз, Барелла, Брозович, Мхитарян (Гальярдини 31), Дармиан (Д'Амброзио 67), Джеко (Корреа 67), Лаутаро Мартинес



Предупреждения: Перейра 39, Удоджи 51, Бекао 56 - А. Бастони 13, Мхитарян 21, Дармиан 46, Брозович 57

Из начала сезона стало ясно, что "Интер" не на уровне сильных команд. Он уже по делу проиграл "Лацио", "Милану" и "Баварии", что вызвало бурю в соцсетях с хэштегом #Inzaghiout, вынудило клуб созывать экстренные заседания и отбиваться от сложных вопросов. Затем оказалось, что по игре он слабее крепких середняков, но способен их побеждать. Победу над "Торино" принесли сейвы Хандановича и гол на 89-ой минуте. "Удинезе" "нерадзурри" также уступили по игре. Но на этот раз провалили концовку.

Фриуланцы, как и туринцы, начинали матч выше миланцев в турнирной таблице. Да еще и после четырех побед подряд, в том числе 1:0 над "Фиорентиной" и 4:0 над "Ромой". Начали, правда, плохо, пропустив с классного прямого штрафного Бареллы в стиле Алессандро Дель Пьеро. Но затем, пока не забили, доминировали, пытались давить. В итоге штрафной Перейры попал в Шкриньяра и от него - в ворота Хандановича. После чего гости перехватили инициативу. Но Джеко и головй, и слета пробивал неточно.

Второй тайм был гораздо более живым, более качественным. По владению мячом его уверенно выиграл "Интер". Но как раз тогда все больше обнажались его проблемы против контратак. "Нерадзурри" создали лишь гол Джеко из офсайда, а у "бьянконери" получались все более опасные прорывы. Удар Ловрича низом с 17-ти метров потащил Ханданович, Деулофеу из пределов штрафной попал в стойку, другие удары блокировали защитники. Деулофеу навесил угловой на голову Бижолу, а затем и в контратаке Арслану.

Слабое выступление "Интера" и первое за девять лет поражение в Удине. Он в целом слаб. Сегодня мог получить и больше. На данный момент лишь две команды в лиге пропустили больше, чем он (у него 11), а по очкам есть опасность отхода на восьмое место по итогам тура. Индзаги продержится на посту во время перерыва на матчи сборных? "Удинезе" же с пятой победой подряд и прямо сейчас на первом месте. И по очкам, и по забитым мячам. Причем заслуженно.