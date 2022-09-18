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Монца добыла первую победу в Серии А в своей истории. Команда обыграла Ювентус

Италия
(1 голосов)

Туринцы проиграли клубу-новичку лиги со счетом 0:1

Монца добыла первую победу в Серии А в своей истории. Команда обыграла Ювентус

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Монца", команда из одноименного итальянского города, сегодня одержала первую победу в Серии А в своей истории. Клубу удалось обыграть туринский "Ювентус" со счетом 1:0.

В прошлом сезоне "Монца" выиграла Серию Б и впервые в своей истории заработала промоушн в высшую лигу Италии. За первые шесть туров команда пять раз проиграла, и один раз сыграла вничью – с "Лечче".

Единственный гол в матче с "Ювентусом" забил датчанин Кристиан Гюткьер. Примечательно, что за "Монцу" сыграл арендованный у туринцев полузащитник Николо Ровелла. Также в запасе провел матч еще один принадлежащий "Юве" игрок – Филиппо Раноккья.

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В статье: Ювентус (Турин) Монца
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