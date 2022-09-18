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Монца добыла первую победу в Серии А в своей истории. Команда обыграла Ювентус
Туринцы проиграли клубу-новичку лиги со счетом 0:1
Фото: Getty Images
"Монца", команда из одноименного итальянского города, сегодня одержала первую победу в Серии А в своей истории. Клубу удалось обыграть туринский "Ювентус" со счетом 1:0.
В прошлом сезоне "Монца" выиграла Серию Б и впервые в своей истории заработала промоушн в высшую лигу Италии. За первые шесть туров команда пять раз проиграла, и один раз сыграла вничью – с "Лечче".
Единственный гол в матче с "Ювентусом" забил датчанин Кристиан Гюткьер. Примечательно, что за "Монцу" сыграл арендованный у туринцев полузащитник Николо Ровелла. Также в запасе провел матч еще один принадлежащий "Юве" игрок – Филиппо Раноккья.
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