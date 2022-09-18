  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Жозе Моуриньо удалили на матче Ромы с Аталантой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе Моуриньо удалили на матче Ромы с Аталантой

Италия
(1 голосов)

Португалец получил красную карточку уже на 55 минуте

Жозе Моуриньо удалили на матче Ромы с Аталантой

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Португальский главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо получил красную карточку на 55 минуте матча римской команды с "Аталантой". К этому моменту бергамская команда вела в счете 1:0.

Моуриньо вступил в перепалку с главным арбитром матча после того, как "Роме" не дали пенальти. Жозе настаивал, что игроки "Аталанты" сфолили на полузащитнике римлян Николо Дзаньоло.

В последний раз Моуриньо удаляли на матче "Ромы" еще в прошлом сезоне. 19 февраля 2022 года Жозе показал некий жест арбитру в матче с "Вероной", и получил красную карточку. После игры, которая завершилась со счетом 2:2, португальцу продлили бан на два матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Аталанта (Бергамо) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде