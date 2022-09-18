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Жозе Моуриньо удалили на матче Ромы с Аталантой
Португалец получил красную карточку уже на 55 минуте
Фото: The Sun
Португальский главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо получил красную карточку на 55 минуте матча римской команды с "Аталантой". К этому моменту бергамская команда вела в счете 1:0.
Моуриньо вступил в перепалку с главным арбитром матча после того, как "Роме" не дали пенальти. Жозе настаивал, что игроки "Аталанты" сфолили на полузащитнике римлян Николо Дзаньоло.
В последний раз Моуриньо удаляли на матче "Ромы" еще в прошлом сезоне. 19 февраля 2022 года Жозе показал некий жест арбитру в матче с "Вероной", и получил красную карточку. После игры, которая завершилась со счетом 2:2, португальцу продлили бан на два матча.
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