Серия А. Милан - Наполи 1:2. Сила и слабость замен

Серия А. Седьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи" 1:2

Голы: Жиру 69 - Политано 55 (пен.), Симеоне 78

"Милан": Маньян, Калабрия (Дест 46), Кьер (Калулу 46), Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс (Мессиас 66), Де Кетеларе (Адли 82), Крунич (Диас 66), Жиру

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 90+1), Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 87), Политано (Дзербин 66), Распадори (Симеоне 66), Кварацхелия (Элмас 87)

Предупреждения: Кьер 18, Калабрия 45, Крунич 53, Томори 74 - Ррахмани 63, Симеоне 70, Дзербин 87

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Утренний заголовок Corriere Dello Sport "Скудетто, Акт I" к концу дня виделся еще более правильным. После неудач "Ювентуса", "Интера" и "Ромы" лишь "Аталанта" мешала победителю последнего матча седьмого тура выйти на единоличное первое место в лиге. Да даже при ее присутствии матч "Милан" - "Наполи" и вправду виделся первой прямой битвой за Скудетто. Пусть и Стефано Пиоли заявлял, что в такой равной лиге таких битв будет очень много. Действительно будет.

Фаворита в этом матче не было. У "Милана" отсутствовал его лидер Рафаэль Леау, автор трех голов и трех ассистов, но ведь и Виктор Осимхен важен для "Наполи". Оба тренера называли команды похожими по стилю. Действительно, они любят прежде всего прессинг, интенсивность. Пиоли также ожидал много единоборств, а в прессинге для обеих команд видел не только шанс, но и опасность. Отмечая особую важность правильного выбора времени и места прессинга.

Короче, ожидалась равная битва. Битва и состоялась. Не слишком равная, поскольку было ясно, кто доминировал. Но ведь выиграл не он. Выиграла команда, которая больше заслужила это не в конкретном матче, а в целом по началу сезона. Ведь неаполитанцы начали его гораздо более впечатляюще, чем миланцы.

"Милан" в целом играл гораздо лучше. Особенно в первом тайме. По ударам по воротам выиграл его со счетом 11:3. Прессинговал весьма эффективно, интересно атаковал флангами. Дважды Мерет тащил. Удар Жиру после отличного паса вразрез Крунича отчаянно перевел в перекладину, удар Крунича головой с углового отбил четче. "Наполи" же в свой актив до перерыва мог записать лишь две желтые карточки, которые Хвича Кварацхелия заработал на Калабрии и Кьере.

Впрочем, эти карточки оказались более решающими, чем весь первый тайм. Пиоли перепугался, заменил обоих. Сержиньо Дест вышел на правый фланг и подтвердил свою известную и "Барселоне" с "Аяксом" слабость в обороне. Кварацхелия раскрутил его в левой части штрафной и получил удар сзади по ноге. Маньян, кстати, мог отбить этот пенальти, но пропустил мяч пoд собой.

Затем, правда, сработала уже замена чемпиона. Диас заменил Крунича на левом фланге и оставил свободу Тео Эрнандесу. Тот и пробивал головой в защитника в упор, и отдал серию опасных "кроссов". Еще одна замена Мессиас нанесла удар, отбитый Меретом. "Милан" давил очень серьезно. И в итоге Диас и Де Кетеларе разыграли, Эрнандес прорвался и выложил Жиру. Герой больших матчей, забивший в этом году и "Наполи", и "Роме", и трижды "Интеру" и "Лацио", не мог промахнуться.

После гола Оливье наступило некое затишье. Которое также прервал игрок, вышедший на замену. Джованни Симеоне головой подрезал мяч с навеса Руи. "Милан" мог вновь ответить своей заменой, но Калулу перед вратарем попал в перекладину. А финальный штурм до 97-ой минуты в целом успеха не принес.

В пятом очном матче подряд побеждает гостевая команда. В третий раз подряд в Милане это "Наполи", чего не было 43 года. На "Сан Сиро" "Милан" не побеждает его уже в восьмой раз подряд. Также чемпион прервал серии из десяти домашних матчей без поражений во всех турнирах и 22-ух в лиге на всех полях. И что важнее - "Наполи" подтверждает неслучайность всех комплиментов в его адрес. В том числе и Лучано Спаллетти, который повлиял на игру, хотя и был дисквалифицирован.

"Наполи" и "Аталанта" возглавляют турнирную таблицу Серии А после седьмого тура с 17-ю очками. У "Милана" остаются 14, и он пятый.