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Реал рискует стать заложником яркого старта, а Наполи – зависимым от Кварацхелии. Аудиомнение #164

Италия
(1 голосов)

Контрастный вечер в семье Симеоне

Реал рискует стать заложником яркого старта, а Наполи – зависимым от Кварацхелии. Аудиомнение #164

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки воскресенья . Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Великолепные Жиру и Кварацхелия, терпение "Наполи", приключения американцев в Европе. Почему Гризманн хочет играть, а его тягают договоренностями, как "Реал" может пострадать из-за того, что слишком хорошо начал, и к какой категории опорных полузащитников относится Тчуамени – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Мы просим своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" в рамках первой украинской профессиональной аудио премии "СЛУШНО" по этой ссылке.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:03 – "Милан" – "Наполи" (1:2);

08:47 – "Атлетико" – "Реал" (1:2);

18:10 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Атлетико (Мадрид) Оливье Жиру Лучано Спаллетти Диего Симеоне Серия А Примера Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Ла Лига Милан Джованни Симеоне Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Подкаст Аудиомнение Сержиньо Дест Подкасты UA-Футбол Орельен Тчуамени Хвича Кварацхелия
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