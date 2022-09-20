Реал рискует стать заложником яркого старта, а Наполи – зависимым от Кварацхелии. Аудиомнение #164

Обсуждаем главные поединки воскресенья . Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Великолепные Жиру и Кварацхелия, терпение "Наполи", приключения американцев в Европе. Почему Гризманн хочет играть, а его тягают договоренностями, как "Реал" может пострадать из-за того, что слишком хорошо начал, и к какой категории опорных полузащитников относится Тчуамени – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:03 – "Милан" – "Наполи" (1:2);

08:47 – "Атлетико" – "Реал" (1:2);

18:10 – Не попадайте в офсайд!