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Полиция взяла Погба под охрану на фоне угроз футболисту

Италия
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Угрожали даже матери футболиста

Полиция взяла Погба под охрану на фоне угроз футболисту

Фото: ФК Ювентус / Автор невідомий

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Хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба подвергся угрозам со стороны брата Матиаса и друзей детства, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Le Parisien. Полиция взяла полузащитника под охрану.

Сообщается, что эти же люди угрожали матери Поля.

Ранее сообщалось, что Матиаса взяли под стражу вместе с ещё 3-мя подозреваемыми по делу о шантаже Поля.

Напомним, ранее Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.

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В статье: Поль Погба Матиас Погба
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Источник:
sportmediaset.mediaset.it

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