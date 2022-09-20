Полиция взяла Погба под охрану на фоне угроз футболисту

Хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба подвергся угрозам со стороны брата Матиаса и друзей детства, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Le Parisien. Полиция взяла полузащитника под охрану.

Сообщается, что эти же люди угрожали матери Поля.

Ранее сообщалось, что Матиаса взяли под стражу вместе с ещё 3-мя подозреваемыми по делу о шантаже Поля.

Напомним, ранее Матиас заявил, что его брат обращался к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. Он угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.