Фабио Каннаваро может возглавить клуб из Серии В

Экс-защитник "Интера", "Ювентуса" и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером "Беневенто". Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, 49-летний специалист ведет переговоры с руководством клуба. Отмечается, что обсуждение между сторонами продвигаются успешно, и сделка может быть заключена в ближайшее время.

У Каннаваро нет опыта работы в Италии. Ранее он возглавлял китайские "Гуанчжоу" и "Тяньцзинь Цюанцзянь", "Аль-Наср", работал в тренерском штабе "Аль-Ахли". Последним его местом работы была национальная команда Китая.

"Беневенто" выступает в Серии В. Сейчас команду возглавляет Фабио Казерта.