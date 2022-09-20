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Фабио Каннаваро может возглавить клуб из Серии В
Специалист уже ведет переговоры с руководством клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-защитник "Интера", "Ювентуса" и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером "Беневенто". Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, 49-летний специалист ведет переговоры с руководством клуба. Отмечается, что обсуждение между сторонами продвигаются успешно, и сделка может быть заключена в ближайшее время.
У Каннаваро нет опыта работы в Италии. Ранее он возглавлял китайские "Гуанчжоу" и "Тяньцзинь Цюанцзянь", "Аль-Наср", работал в тренерском штабе "Аль-Ахли". Последним его местом работы была национальная команда Китая.
"Беневенто" выступает в Серии В. Сейчас команду возглавляет Фабио Казерта.
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