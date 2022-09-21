Защитник Монцы покинул клуб спустя два месяца после перехода

Приключение Андреа Раноккья в "Монце" подошло к концу. Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил, что расторг контракт с центральным защитником.

"Монца" сообщает, что сегодня Андреа Раноккья и клуб расторгли контракт на основе консенсуса. Клуб благодарит Андреа за эти месяцы, проведенные вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении клуба.

Раноккья перешел в "Монцу" в июле 2022 года, заключив контракт до 2024 года. До этого он выступал в "Интере", "Сампдории", "Халл Сити" и "Дженоа". В августе защитник попал в лазарет команды. Он травмировался в матче 2-го тура Серии против "Наполи" (0:4). Обследование показало, что Андреа вывихнул лодыжку и получил перелом малоберцовой кости. Всего за "Монцу" он успел провести только два матча.