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Защитник Монцы покинул клуб спустя два месяца после перехода
В августе он угодил в лазарет команды
Фото: acmonza.com
Приключение Андреа Раноккья в "Монце" подошло к концу. Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил, что расторг контракт с центральным защитником.
"Монца" сообщает, что сегодня Андреа Раноккья и клуб расторгли контракт на основе консенсуса. Клуб благодарит Андреа за эти месяцы, проведенные вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении клуба.
Раноккья перешел в "Монцу" в июле 2022 года, заключив контракт до 2024 года. До этого он выступал в "Интере", "Сампдории", "Халл Сити" и "Дженоа". В августе защитник попал в лазарет команды. Он травмировался в матче 2-го тура Серии против "Наполи" (0:4). Обследование показало, что Андреа вывихнул лодыжку и получил перелом малоберцовой кости. Всего за "Монцу" он успел провести только два матча.
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