Горан Пандев объявил о завершении карьеры в 39 лет

Знаменитый бомбардир Горан Пандев объявил через Instagram, что заканчивает карьеру.

39-летний македонец поблагодарил за помощь свою семью, бывших партнеров и боссов клубов, где выступал, прикрепив к посту видео со своими самыми памятными голами.

Пандев за 22 года на профессиональном уровне поиграл за "Интер", "Наполи", "Лацио", "Специю", "Дженоа", "Анкону", "Парму", а еще "Галатасарай". Суммарно на его счету 493 матча и 101 гол в Серии А.

На клубном уровне нападающий выигрывал требл с "Интером" в 2010 году; также у него в копилке победы в Кубке Италии с "Лацио" и "Наполи" (дважды).

Ну, и еще Пандев - рекордсмен сборной Северной Македонии как по матчам, так и голам - у него 122 игры и 39 забитых мячей в красной футболке.