Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горан Пандев объявил о завершении карьеры в 39 лет
Грустный день для Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sportinfoto/DeFodi Images
Знаменитый бомбардир Горан Пандев объявил через Instagram, что заканчивает карьеру.
39-летний македонец поблагодарил за помощь свою семью, бывших партнеров и боссов клубов, где выступал, прикрепив к посту видео со своими самыми памятными голами.
Пандев за 22 года на профессиональном уровне поиграл за "Интер", "Наполи", "Лацио", "Специю", "Дженоа", "Анкону", "Парму", а еще "Галатасарай". Суммарно на его счету 493 матча и 101 гол в Серии А.
На клубном уровне нападающий выигрывал требл с "Интером" в 2010 году; также у него в копилке победы в Кубке Италии с "Лацио" и "Наполи" (дважды).
Ну, и еще Пандев - рекордсмен сборной Северной Македонии как по матчам, так и голам - у него 122 игры и 39 забитых мячей в красной футболке.
Популярное сейчас
- Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер
- Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
- Петраков: У нас в стране война. Нам нужно сесть в поезд или автобус, а раньше был самолет
- Серия А. Рома - Аталанта 0:1. Победа почти без Малиновского и почти без ударов по воротам
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Украинские Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева
- 23:49 Зарубежные ЛК. Первый квалификационный раунд. Клаван переиграл Беленького, успех сан-маринского футбола
- 09:46 Прогнозы на футбол Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча плей-офф за место на ЧМ на 24.03.2022