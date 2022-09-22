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Горан Пандев объявил о завершении карьеры в 39 лет

Италия
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Грустный день для Северной Македонии

Горан Пандев объявил о завершении карьеры в 39 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sportinfoto/DeFodi Images

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Знаменитый бомбардир Горан Пандев объявил через Instagram, что заканчивает карьеру.

39-летний македонец поблагодарил за помощь свою семью, бывших партнеров и боссов клубов, где выступал, прикрепив к посту видео со своими самыми памятными голами.

Пандев за 22 года на профессиональном уровне поиграл за "Интер", "Наполи", "Лацио", "Специю", "Дженоа", "Анкону", "Парму", а еще "Галатасарай". Суммарно на его счету 493 матча и 101 гол в Серии А.

На клубном уровне нападающий выигрывал требл с "Интером" в 2010 году; также у него в копилке победы в Кубке Италии с "Лацио" и "Наполи" (дважды).

Ну, и еще Пандев - рекордсмен сборной Северной Македонии как по матчам, так и голам - у него 122 игры и 39 забитых мячей в красной футболке.

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В статье: Горан Пандев Северная Македония
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