  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи больше не сможет использовать изображение Марадоны на своей форме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи больше не сможет использовать изображение Марадоны на своей форме

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Наследники легенды выиграли суд

Наполи больше не сможет использовать изображение Марадоны на своей форме

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fernando Gens/picture alliance

Новина українською

Суд Неаполя удовлетворил иск детей бывшего игрока "Наполи", "Барселоны" и сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает La Repubblica. Теперь "аззури" не смогут использовать изображение аргентинца на своей форме.

"Наполи" использовал форму с изображением Диего в прошлом сезоне, выкупив права на образ аргентинца у Стефано Чечи. Соглашение подписали за несколько месяцев до смерти Марадоны.

Наследники Марадоны, добившись запрета на использование изображение Диего, также потребовали выплатить им 450 тысяч евро.

Согласно условиям соглашения, которое заключили Марадона и Чечи, Диего должен был получить 50% от выручки за использование своего образа. "Наполи" же продал 6 тысяч футболок на общую сумму 900 тысяч евро.

Суд принял во внимание добросовестность клуба и взыскал с Чечи 150 тысяч евро за его "оскорбительное поведение", наносящее ущерб интересам наследников Марадоны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
repubblica.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде