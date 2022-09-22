Наполи больше не сможет использовать изображение Марадоны на своей форме

Суд Неаполя удовлетворил иск детей бывшего игрока "Наполи", "Барселоны" и сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает La Repubblica. Теперь "аззури" не смогут использовать изображение аргентинца на своей форме.

"Наполи" использовал форму с изображением Диего в прошлом сезоне, выкупив права на образ аргентинца у Стефано Чечи. Соглашение подписали за несколько месяцев до смерти Марадоны.

Наследники Марадоны, добившись запрета на использование изображение Диего, также потребовали выплатить им 450 тысяч евро.

Согласно условиям соглашения, которое заключили Марадона и Чечи, Диего должен был получить 50% от выручки за использование своего образа. "Наполи" же продал 6 тысяч футболок на общую сумму 900 тысяч евро.

Суд принял во внимание добросовестность клуба и взыскал с Чечи 150 тысяч евро за его "оскорбительное поведение", наносящее ущерб интересам наследников Марадоны.