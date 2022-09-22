Раноккья завершил карьеру на следующий день после разрыва с Монцой

Андреа Раноккья объявил о завершении карьеры в своем инстаграм. Вчера с 34-летний защитником расторгла контракт "Монца".

Раноккья перешел в "Монцу" в июле 2022 года, заключив контракт до 2024 года. До этого он выступал в "Интере", "Сампдории", "Халл Сити" и "Дженоа".

В матче 2-го тура против "Наполи" Раноккья получил повреждение – перелом берцовой кости и вывих лодыжки.

21-го сентября "Монца" на официальном сайте объявила о расторжении контракта с игроком.