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I prefer not to speak. Жозе Моуриньо снялся в клипе известного британского рэпера
Stormzy!
Stormzy
Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо засветился в новом 10-минутном клипе "Mel Made Me Do It" британского рэп-исполнителя Stormzy.
В треке присутствует фрагмент с цитированием известной фразы "Особенного" после поражения тогда еще его "Челси" "Астон Вилле" – "I prefer not to speak" ("Я предпочту не говорить"). Именно поэтому Жозе прикладывает палец к губам.
Crossover inesperado: José Mourinho aparece no videoclip da nova música de Stormzy ???????? pic.twitter.com/XArPh39pVb— B24 (@B24PT) September 22, 2022
Stormzy – британский хип-хоп и грайм-музыкант. Двукратный победитель в категории Best Grime Act (2014 и 2015) музыкальной премии MOBO Awards, включен в список влиятельных музыкантов Sound of 2015. Дебютный альбом Gang Signs & Prayer получил положительные отзывы критиков и достиг позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart с тиражом 69000 копий, став первым представителем жанра грайм на вершине чарта. Кроме того все 16 треков с альбома попали в top-100 в одну неделю одновременно, сделав Stormzy только четвёртым исполнителем в истории с таким достижением после Бибера, Бейонсе и The Weeknd.
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