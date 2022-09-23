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I prefer not to speak. Жозе Моуриньо снялся в клипе известного британского рэпера

Италия
(1 голосов)

Stormzy!

I prefer not to speak. Жозе Моуриньо снялся в клипе известного британского рэпера

Stormzy

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо засветился в новом 10-минутном клипе "Mel Made Me Do It" британского рэп-исполнителя Stormzy.

В треке присутствует фрагмент с цитированием известной фразы "Особенного" после поражения тогда еще его "Челси" "Астон Вилле" – "I prefer not to speak" ("Я предпочту не говорить"). Именно поэтому Жозе прикладывает палец к губам.

Stormzy – британский хип-хоп и грайм-музыкант. Двукратный победитель в категории Best Grime Act (2014 и 2015) музыкальной премии MOBO Awards, включен в список влиятельных музыкантов Sound of 2015. Дебютный альбом Gang Signs & Prayer получил положительные отзывы критиков и достиг позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart с тиражом 69000 копий, став первым представителем жанра грайм на вершине чарта. Кроме того все 16 треков с альбома попали в top-100 в одну неделю одновременно, сделав Stormzy только четвёртым исполнителем в истории с таким достижением после Бибера, Бейонсе и The Weeknd.

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В статье: Жозе Моуриньо
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
23.09.2022 в 12:08
У Британії є Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Галлахери і тд і тп, а він обрав шопопало... Ніби ж Жозе із старшого покоління, ці виконавці мали б бути йому ближчі, ніж тупий реп...
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