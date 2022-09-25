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Интер продаст Шкриньяра, если тот откажется от продолжения контракта

Италия
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Однако, сумма не будет большой

Интер продаст Шкриньяра, если тот откажется от продолжения контракта

Фото: twitter.com/GFFN

Новина українською

Миланский "Интер" рассмотрит продажу защитника Милана Шкриньяра в зимнее трансферное окно.

Клуб пойдет на такой шаг, если до этого времени не удастся договориться с 27-летним футболистом по новому контракту. Действующее соглашение словака рассчитано до конца сезона.

Летом "Интер" отказался продавать Милана в "ПСЖ", хотя парижане предлагали 60 миллионов евро. Итальянцы хотели получить гораздо большую сумму, но теперь готовы отпустить игрока за 25 миллионов евро, чтобы не потерять его бесплатно.

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В статье: Интер (Италия) Милан Шкриньяр
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Источник:
gazzetta.it

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