Интер продаст Шкриньяра, если тот откажется от продолжения контракта

Миланский "Интер" рассмотрит продажу защитника Милана Шкриньяра в зимнее трансферное окно.

Клуб пойдет на такой шаг, если до этого времени не удастся договориться с 27-летним футболистом по новому контракту. Действующее соглашение словака рассчитано до конца сезона.

Летом "Интер" отказался продавать Милана в "ПСЖ", хотя парижане предлагали 60 миллионов евро. Итальянцы хотели получить гораздо большую сумму, но теперь готовы отпустить игрока за 25 миллионов евро, чтобы не потерять его бесплатно.