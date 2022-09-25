Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зеедорф: В Европе проблема чернокожих тренеров. Почему после Милана я не получил серьезного предложения?
Голландец считает, что проблема именно в цвете кожи
Бывший полузащитник и экс-коуч "Милана" Кларенс Зеедорф поделился мыслями, что его карьера наставника не сложилась должным образом из-за расизма в тренерской среде.
"Я не думаю, что Италия является расистской страной. После 20 лет я считаю, что я понял, что такое Италия.
Расисты есть, как и везде, но здесь самая расистская система. Объяснений, почему тренеры, приехавшие в Милан после меня, нашли команду в Италии, а я проведя 20 лет в этой стране не получил ни одного предложения - мало.
Мне говорят: "Мы не хотим обидеть тебя предложением". Но сначала ты делаешь предложение, а потом я уже решаю, является ли оно обидным. По всей Европе существует проблема чернокожих тренеров. По этому я получил первое свое серьезное предложение в Китае. Но разочаровывает то, что после опыта в "Милане" не было ни одного предложения...", - поделился голландец.
Напомним, после завершения игровой карьеры Кларенс в 2014-м году работал коучем "Милана", таким образом, став первым голландским тренером, возглавившим команду Серии А.
После итальянского клуба Зеедорф тренировал китайский "Шэньчжэнь" (2016), испанский "Депортиво" (2018) и сборную Камеруна (2018-2019).
Популярное сейчас
- Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166
- Горить палає техніка ворожа. Резников показал ВИДЕО, как ВСУ сбили российский Су-30
- Разгром от Украины, поражение Испании, сенсации в Первой лиге. Главные новости за 24 сентября
- Официально: Дженоа расторг контракт с Андреем Шевченко
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Новости по теме
- 07:49 Зарубежные Проклятие Скудетто? Поздние контракты Паоло Мальдини и Фредерика Массары не делают чести Милану
- 01:03 Зарубежные Это’О организовал матч легенд на Сан Сиро. Шевченко отдал голевую и уходил под овацию болельщиков
- 08:30 Зарубежные Сеанс бразильской магии в мадридском варьете: день, когда Бернабеу аплодировал Роналдиньо