Зеедорф: В Европе проблема чернокожих тренеров. Почему после Милана я не получил серьезного предложения?

Бывший полузащитник и экс-коуч "Милана" Кларенс Зеедорф поделился мыслями, что его карьера наставника не сложилась должным образом из-за расизма в тренерской среде.

"Я не думаю, что Италия является расистской страной. После 20 лет я считаю, что я понял, что такое Италия.

Расисты есть, как и везде, но здесь самая расистская система. Объяснений, почему тренеры, приехавшие в Милан после меня, нашли команду в Италии, а я проведя 20 лет в этой стране не получил ни одного предложения - мало.

Мне говорят: "Мы не хотим обидеть тебя предложением". Но сначала ты делаешь предложение, а потом я уже решаю, является ли оно обидным. По всей Европе существует проблема чернокожих тренеров. По этому я получил первое свое серьезное предложение в Китае. Но разочаровывает то, что после опыта в "Милане" не было ни одного предложения...", - поделился голландец.