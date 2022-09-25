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Зеедорф: В Европе проблема чернокожих тренеров. Почему после Милана я не получил серьезного предложения?

Италия
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Голландец считает, что проблема именно в цвете кожи

Зеедорф: В Европе проблема чернокожих тренеров. Почему после Милана я не получил серьезного предложения?

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Бывший полузащитник и экс-коуч "Милана" Кларенс Зеедорф поделился мыслями, что его карьера наставника не сложилась должным образом из-за расизма в тренерской среде.

"Я не думаю, что Италия является расистской страной. После 20 лет я считаю, что я понял, что такое Италия.

Расисты есть, как и везде, но здесь самая расистская система. Объяснений, почему тренеры, приехавшие в Милан после меня, нашли команду в Италии, а я проведя 20 лет в этой стране не получил ни одного предложения - мало.

Мне говорят: "Мы не хотим обидеть тебя предложением". Но сначала ты делаешь предложение, а потом я уже решаю, является ли оно обидным. По всей Европе существует проблема чернокожих тренеров. По этому я получил первое свое серьезное предложение в Китае. Но разочаровывает то, что после опыта в "Милане" не было ни одного предложения...", - поделился голландец.

Напомним, после завершения игровой карьеры Кларенс в 2014-м году работал коучем "Милана", таким образом, став первым голландским тренером, возглавившим команду Серии А.

После итальянского клуба Зеедорф тренировал китайский "Шэньчжэнь" (2016), испанский "Депортиво" (2018) и сборную Камеруна (2018-2019).

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В статье: Кларенс Зеедорф Милан
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Источник:
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