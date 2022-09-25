Джованни Симеоне: Я забил 17 голов в Серии А, но меня не вызвали в сборную Аргентины

Форвард "Наполи" Джованни Симеоне поделился мыслями насчет того, что не получил вызов в национальную сборную Аргентины.

"Я бы хотел попасть в состав сборной Аргентины на Чемпионат мира в Катаре. Но меня никогда не вызывали. Даже несмотря на то, что я записал на свой счет 17 голов в Серии А.

У меня есть надежда, что однажды я получу вызов в главную команду", - рассказал нападающий неаполитанцев.