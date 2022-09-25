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Джованни Симеоне: Я забил 17 голов в Серии А, но меня не вызвали в сборную Аргентины

Италия
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Аргентинец хотел бы сыграть на ЧМ

Джованни Симеоне: Я забил 17 голов в Серии А, но меня не вызвали в сборную Аргентины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Наполи" Джованни Симеоне поделился мыслями насчет того, что не получил вызов в национальную сборную Аргентины.

"Я бы хотел попасть в состав сборной Аргентины на Чемпионат мира в Катаре. Но меня никогда не вызывали. Даже несмотря на то, что я записал на свой счет 17 голов в Серии А.

У меня есть надежда, что однажды я получу вызов в главную команду", - рассказал нападающий неаполитанцев.

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В статье: Аргентина Наполи (Неаполь) Джованни Симеоне
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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