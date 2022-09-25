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Джованни Симеоне: Я забил 17 голов в Серии А, но меня не вызвали в сборную Аргентины
Аргентинец хотел бы сыграть на ЧМ
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Наполи" Джованни Симеоне поделился мыслями насчет того, что не получил вызов в национальную сборную Аргентины.
"Я бы хотел попасть в состав сборной Аргентины на Чемпионат мира в Катаре. Но меня никогда не вызывали. Даже несмотря на то, что я записал на свой счет 17 голов в Серии А.
У меня есть надежда, что однажды я получу вызов в главную команду", - рассказал нападающий неаполитанцев.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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