Умер Джулиано Фортунато, бывший игрок "Милана" и "Лацио". Ему было 82 года.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-небесно-голубых".

За свою карьеру вместе с "дьяволоми" он выиграл Кубок Европейских чемпионов и Кубок Италии. Из Лацио в 1971 году он завоевал Кубок Альп.

Команды выражают искреннее соболезнование родным и близким знаменитого футболиста!