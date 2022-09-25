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Умер Джулиано Фортунато, бывший игрок Милана и Лацио

Италия
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Плохие новости для футбольного наследия

Умер Джулиано Фортунато, бывший игрок Милана и Лацио

friuligol.it

UA-Футбол
Новина українською

Умер Джулиано Фортунато, бывший игрок "Милана" и "Лацио". Ему было 82 года.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-небесно-голубых".

За свою карьеру вместе с "дьяволоми" он выиграл Кубок Европейских чемпионов и Кубок Италии. Из Лацио в 1971 году он завоевал Кубок Альп.

Команды выражают искреннее соболезнование родным и близким знаменитого футболиста!

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В статье: Лацио (Рим) Милан
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