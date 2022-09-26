  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус пятый сезон подряд закрыл финансовый год с убытком
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус пятый сезон подряд закрыл финансовый год с убытком

Италия
(1 голосов)

Туринцы снова не смогли заработать

Ювентус пятый сезон подряд закрыл финансовый год с убытком

Фото: juventus.com

Новина українською

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте отчитался за финансовый год 2021/2022.

За минувшую кампанию "старая синьора" потеряла 254,3 миллиона евро. В 2021 году убытки туринского клуба были на 44,4 млн евро меньше.

Отмечается, что "Ювентус" уже пятый год подряд заканчивает сезон с убытками. Это связано с пандемией коронавируса, а также дополнительными затратами и сокращением выплат. Туринцы также сообщили, что и сезон-2022/23 закончат с убытками из-за влияния пандемии коронавируса.

После семи сыгранных матчей "Ювентус" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 зачетных пунктов.

Читайте такжеЮвентус хотел бы бесплатно подписать Канте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
juventus.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде