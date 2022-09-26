Ювентус пятый сезон подряд закрыл финансовый год с убытком

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте отчитался за финансовый год 2021/2022.

За минувшую кампанию "старая синьора" потеряла 254,3 миллиона евро. В 2021 году убытки туринского клуба были на 44,4 млн евро меньше.

Отмечается, что "Ювентус" уже пятый год подряд заканчивает сезон с убытками. Это связано с пандемией коронавируса, а также дополнительными затратами и сокращением выплат. Туринцы также сообщили, что и сезон-2022/23 закончат с убытками из-за влияния пандемии коронавируса.

После семи сыгранных матчей "Ювентус" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 зачетных пунктов.