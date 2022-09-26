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Интеру не важно как выступит Лукаку в этом сезоне. Его аренду продлят

Италия
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Бельгийцу принципиально не хочется в Лондон

Интеру не важно как выступит Лукаку в этом сезоне. Его аренду продлят

Фото: Tuttosport

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Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку не хочет возвращаться летом 2023-го в "Челси", когда срок его аренды истечет, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. "Нерадзурри" продлят аренду форварда независимо от его выступления.

Ромелу был очень рад вернуться в "Интер" этим летом. В Милане он снова чувствует себя счастливым.

Бельгиец успел забить гол и отдать голевую передачу в 3-х матчах Серии А.

После 26 августа Ромелу не играл за "Интер" из-за травмы.

В прошлом сезоне Лукаку забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи в 44 матчах за "Челси" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего в 70 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
football-italia.net

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