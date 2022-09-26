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ЛН. Венгрия - Италия 0:2. Полночь для венгерской Золушки
Опыт, стабильность и вратарь итальянцев победили
ANSA
Лига Наций. Группа А3
Будапешт. "Пушкаш Арена"
Венгрия - Италия 0:2
Голы: Распадори 27, Димарко 52
Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Ат. Салай, Фиола, Надь (Стайлз 46), Шефер, Керкес (Газдаг 57), Него (Болла 75), Собослай (Кляйнхайслер 85), Ад. Салай (Адам 75)
Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Ачерби (Бастони 46), Ди Лоренцо (Мадзокки 90), Жоржиньо (Побега 73), Барелла, Кристанте, Димарко, Ньонто (Габбьядини 66), Распадори (Скамакка 72)
Предупреждения: Ад. Салай 46, Фиола 87 - Ачерби 34
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
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