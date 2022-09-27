Римский гладиатор. Сегодня День рождения у легендарного игрока Ромы Франческо Тотти

Франческо Тотти родился 27 сентября 1976 года в Риме. Выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Ческо – бывший капитан "волков", он защищал цвета клуба всю карьеру (1992-2017). Считается одним из лучших итальянских футболистов в истории.

На клубном уровне выиграл один чемпионский титул Серии А, а также по два Кубка и Суперкубка Италии. Входит в тройку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов за один клуб в чемпионате Италии.

В составе сборной Ческо стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года, также выступал на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года.