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Римский гладиатор. Сегодня День рождения у легендарного игрока Ромы Франческо Тотти
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Getty Images / Global Images Ukraine
Франческо Тотти родился 27 сентября 1976 года в Риме. Выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Ческо – бывший капитан "волков", он защищал цвета клуба всю карьеру (1992-2017). Считается одним из лучших итальянских футболистов в истории.
На клубном уровне выиграл один чемпионский титул Серии А, а также по два Кубка и Суперкубка Италии. Входит в тройку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов за один клуб в чемпионате Италии.
В составе сборной Ческо стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года, также выступал на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года.
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