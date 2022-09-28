Интер объявил о 140 млн евро убытков за прошлый сезон

Вице-чемпион Италии "Интер" опубликовал финансовый отчет за сезон-2021/22, исходя из которого клуб идет на поправку, но радоваться еще рано.

Чистый убыток миланцев составил 140 млн евро. Это много, но все же меньше, чем 245 млн в сезоне-2020/21, когда влияние пандемии на индустрию развлечений в мире было особенно сильным.

Оборот "Интера" в сезоне-2021/22 вырос на 75 млн - до 440 млн евро. Решающий фактор здесь - возобновление продажи билетов.

Китайская Suning Group уже выразила готовность покрыть все долги "Интера" со своего кармана ради "сохранения конкурентоспособности команды". При этом большие трансферы владельцы все-таки не делают и прошлым летом "Нерадзурри" потратили на новичков лишь 38 млн.

На старте текущего сезона "Интер" выступает неровно и набрал 12 очков в 7 турах Серии А, занимая 7-е место.