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Интер объявил о 140 млн евро убытков за прошлый сезон

Италия
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До выздоровления еще далеко

Интер объявил о 140 млн евро убытков за прошлый сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Ozbot - Inter/Inter

Новина українською

Вице-чемпион Италии "Интер" опубликовал финансовый отчет за сезон-2021/22, исходя из которого клуб идет на поправку, но радоваться еще рано.

Чистый убыток миланцев составил 140 млн евро. Это много, но все же меньше, чем 245 млн в сезоне-2020/21, когда влияние пандемии на индустрию развлечений в мире было особенно сильным.

Оборот "Интера" в сезоне-2021/22 вырос на 75 млн - до 440 млн евро. Решающий фактор здесь - возобновление продажи билетов.

Китайская Suning Group уже выразила готовность покрыть все долги "Интера" со своего кармана ради "сохранения конкурентоспособности команды". При этом большие трансферы владельцы все-таки не делают и прошлым летом "Нерадзурри" потратили на новичков лишь 38 млн.

На старте текущего сезона "Интер" выступает неровно и набрал 12 очков в 7 турах Серии А, занимая 7-е место.

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В статье: Интер (Милан) финансы
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Источник:
ФК "Интер"

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