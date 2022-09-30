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Наставник Удинезе признан лучшим тренером Серии А в сентябре

Италия
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Его команда выиграла все матчи за месяц

Наставник Удинезе признан лучшим тренером Серии А в сентябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В чемпионате Италии назвали лучшего тренера по итогам сентября. Им стал наставник "Удинезе" Андреа Соттил.

В течении первого осеннего месяца его команда победила во всех трех поединках: "Рома" (4:0), "Сассуоло" (3:1) и "Интер" (3:1). В настоящее время "маленькие зебры" занимают третье место в турнирной таблице Серии А.

За семь матчей клуб набрал 16 очков, уступая один пункт лидерам "Аталанте" и "Наполи". В следующем матче команда Соттила сыграет на выезде с "Вероной" 3 октября.

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В статье: Удинезе (Удине)
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Источник:
legaseriea.it

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