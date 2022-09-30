Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые на матче Серии А будет работать женщина-арбитр
Она обслужит игру между "Сассуоло" и "Салернитаной"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые в истории на матче чемпионата Италии будет работать женщина-арбитр, сообщает Sky Sports.
Мария Капути станет первой женщиной, которая обслужит игру высшего итальянского дивизиона. Она получила назначение на поединок 8-го тура Серии А между "Сассуоло" и "Салернитаной". Ранее 32-летняя итальянка работала на играх Серии С и D, а в прошлом сезоне дебютировала во 2-м дивизионе Италии.
Матч чемпионата Италии между командами пройдет в ближайшее воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток Мария Капути даст в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Россияне атакуют областные центры. Слышны взрывы в Днепре, Запорожье, Одессе и Николаеве
- Александр Зинченко попал в гипотетическую сборную АПЛ на Матч Всех Звезд
- "Пусть мне кто-то скажет, что УПЛ не оранжево-черная": Цыганык недоволен решением перенести матч горняков
- ЛН. Венгрия - Италия 0:2. Полночь для венгерской Золушки
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО