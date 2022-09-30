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Впервые на матче Серии А будет работать женщина-арбитр

Италия
(3 голосов)

Она обслужит игру между "Сассуоло" и "Салернитаной"

Впервые на матче Серии А будет работать женщина-арбитр

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в истории на матче чемпионата Италии будет работать женщина-арбитр, сообщает Sky Sports.

Мария Капути станет первой женщиной, которая обслужит игру высшего итальянского дивизиона. Она получила назначение на поединок 8-го тура Серии А между "Сассуоло" и "Салернитаной". Ранее 32-летняя итальянка работала на играх Серии С и D, а в прошлом сезоне дебютировала во 2-м дивизионе Италии.

Матч чемпионата Италии между командами пройдет в ближайшее воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток Мария Капути даст в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Салернитана Сассуоло
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Источник:
Sky Sports Italia

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