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Наполи готов предложить капитану команды новый контракт

Италия
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Ди Лоренцо считается ключевым игроком в клубном проекте

Наполи готов предложить капитану команды новый контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Наполи" и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо не сменит клубную прописку.

Итальянский клуб готов начать переговоры по продлению трудового соглашения с футболистом. Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Николо Скира. По информации журналиста, капитану команду будет предложен контракт до 2026 года. Текущий договор Лоренцо с "Наполи" рассчитан до лета 2026 года.

Ди Лоренцо считается ключевым футболистом в клубном проекте. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 9 матчах "адзурри", в которых отметился одной результативной передачей.

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В статье: Наполи (Неаполь) Джованни Ди Лоренцо
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