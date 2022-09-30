Наполи готов предложить капитану команды новый контракт

Защитник "Наполи" и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо не сменит клубную прописку.

Итальянский клуб готов начать переговоры по продлению трудового соглашения с футболистом. Об этом пишет в своем Twitter инсайдер Николо Скира. По информации журналиста, капитану команду будет предложен контракт до 2026 года. Текущий договор Лоренцо с "Наполи" рассчитан до лета 2026 года.

Ди Лоренцо считается ключевым футболистом в клубном проекте. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 9 матчах "адзурри", в которых отметился одной результативной передачей.