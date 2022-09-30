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Прокурор запросил для матери ребенка Аллегри 14 месяцев тюрьмы
Менеджер продолжает судиться со своей бывшей женой
Фото: twitter.com/juventusfc
Прокурор Давиде Претти запросил приговорить бывшую жену Массимиллиано Аллегри Клаудию Уги к 1 году и 2 месяцам тюремного заключения, сообщает La Stampa.
Мать ребенка главного тренера "Ювентуса" обвиняется в растрате алиментов в размере свыше 200 тысяч евро.
Ранее Массимиллиано обратился в суд с просьбой снизить сумму выплат алиментов до 5 тысяч евро.
У пары родился ребенок в 2011 году, а Уги и Аллегри разошлись в 2017-м.
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Источник:lastampa.it
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