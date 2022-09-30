Прокурор запросил для матери ребенка Аллегри 14 месяцев тюрьмы

Прокурор Давиде Претти запросил приговорить бывшую жену Массимиллиано Аллегри Клаудию Уги к 1 году и 2 месяцам тюремного заключения, сообщает La Stampa.

Мать ребенка главного тренера "Ювентуса" обвиняется в растрате алиментов в размере свыше 200 тысяч евро.

Ранее Массимиллиано обратился в суд с просьбой снизить сумму выплат алиментов до 5 тысяч евро.

У пары родился ребенок в 2011 году, а Уги и Аллегри разошлись в 2017-м.