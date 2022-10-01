Кайо Жорже может вернуться в Бразилию на правах аренды из Ювентуса

Бразильский нападающий Кайо Жорже может покинуть туринский "Ювентус". Как сообщает издание TuttoMercato, форвард близок к возращению в чемпионат родной страны.

В аренде Жорже, как сообщается, заинтересован "Фламенго". Клуб из Рио-де-Жанейро намерен заключить контракт с "Ювентусом" до января 2023 года.

Кайо перешел в туринский клуб прошлым летом за 1,5 миллиона евро. За более года в "Ювентусе" он сыграл за основной состав клуба всего 11 матчей. Из них девять – в Серии А.