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Кайо Жорже может вернуться в Бразилию на правах аренды из Ювентуса
Нападающий интересен Фламенго
Фото: 90min
Бразильский нападающий Кайо Жорже может покинуть туринский "Ювентус". Как сообщает издание TuttoMercato, форвард близок к возращению в чемпионат родной страны.
В аренде Жорже, как сообщается, заинтересован "Фламенго". Клуб из Рио-де-Жанейро намерен заключить контракт с "Ювентусом" до января 2023 года.
Кайо перешел в туринский клуб прошлым летом за 1,5 миллиона евро. За более года в "Ювентусе" он сыграл за основной состав клуба всего 11 матчей. Из них девять – в Серии А.
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