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Кайо Жорже может вернуться в Бразилию на правах аренды из Ювентуса

Италия
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Нападающий интересен Фламенго

Кайо Жорже может вернуться в Бразилию на правах аренды из Ювентуса

Фото: 90min

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский нападающий Кайо Жорже может покинуть туринский "Ювентус". Как сообщает издание TuttoMercato, форвард близок к возращению в чемпионат родной страны.

В аренде Жорже, как сообщается, заинтересован "Фламенго". Клуб из Рио-де-Жанейро намерен заключить контракт с "Ювентусом" до января 2023 года.

Кайо перешел в туринский клуб прошлым летом за 1,5 миллиона евро. За более года в "Ювентусе" он сыграл за основной состав клуба всего 11 матчей. Из них девять – в Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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