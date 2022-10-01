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Аллегри: Мы пытаемся вернуть Ювентус на победный путь благодаря работе и страсти

Италия
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Тренер имеет свой план

Аллегри: Мы пытаемся вернуть Ювентус на победный путь благодаря работе и страсти

Фото: twitter.com/juventusfc

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Коуч "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем Серии А с "Болоньей":

"В матче с "Болоньей" мы должны начать новый сезон после неудачного месяца и вернуться на победный путь. С вернувшимися игроками все в порядке.

Я должен управлять составом и важными игроками наилучшим образом, потому что теперь у нас будет много матчей за короткий срок. Но давайте подумаем о "Болонье". За эти две недели мы обсудили проблемы, чтобы понять их и найти решения.

Важные игроки восстанавливаются, завтра возвращаются Алекс Сандро, Рабьо и Локателли, Куадрадо и Милик возвращаются после дисквалификации. Не могут играть только Погба, Кьеза и Ди Мария из-за дисквалификации.

Мы пытаемся вернуть "Ювентус" на победный путь благодаря работе и страсти, и мы надеемся, что сможем сделать это как можно скорее. У нас есть время, чтобы все исправить и в чемпионате, и в Лиге чемпионов", – сказал Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Болонья
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