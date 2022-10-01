Серия А. Наполи четко разбирается с Торино

Серия А. Восьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 3:1

Голы: Ангисса 6, 12, Кварацхелия 37 - Санабрия 44

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 81), Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 62), Политано (Лосано 68), Распадори (Симеоне 62), Кварацхелия (Элмас 80)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Родригес (Схуурс 84), Буонджорно, Синго (Карамо 84), Линетти (Адопо 74), Лукич, Лазаро (Айна 74), Влашич, Миранчук (Радоньич 69), Санабрия

Предупреждения: Синго 70, Лукич 73

Главный арбитр: Лука Массими

После 9:2 и шести очков в двух первых турах "Наполи" уже поддался эйфории, не выиграл два матча подряд, забил в них лишь один мяч. Сейчас опасность излишней эйфории после крайне важной гостевой победы над "Миланом" также существовала. Лучано Спаллетти чувствовал ее, называя каждый матч экзаменом и говоря о плотности таблицы. С другой стороны, выражал уверенность в хорошей форме и серьезности подопечных. Он знал, о чем говорит.

В первых семи турах "Торино" пропустил лишь один мяч до перерыва. В двух матчах против "Наполи" в предыдущем сезоне он не пропускал в первые 72 минуты. То есть ожидалась долгая вязкая борьба. Но на самом деле все решилось очень быстро. Об Андре Франке Замбо Ангиссе спортивный директор "везувиани" Кристиано Джунтоли говорит, что умеет все на поле, кроме забивать. Тем временем камерунец забил "Ливерпулю" и сегодня сделал первый дубль в карьере.

На шестой минуте опорник хозяев замкнул головой навес Руи. На 11-ой был освобожден Политано на правом фланге на своей половине поля, пробежал аж до чужих ворот и пробил вратаря. А на 37-ой уже Зелински освободил на левом фланге на своей половине Кварацхелию.

"Торино" боролся, старался. В итоге и владел мячом больше, и пробивал по воротам чаще. Концовку первого тайма и начало второго провел весьма активно, давил. Санабрия замкнул прострел, пару ударов с 17-20 метров вытащил Мерет. Но на самом деле никакого ощущения возможного камбека не возникало. "Наполи" спокойно докатывал матч до конца. Политано еще и попал в стойку, сместившись справа, Милинкович-Савич отбил удар Лосано.

"Наполи" остается первым в Серии А. Он уже с четырьмя победами в лиге и шестью во всех турнирах подряд. Выглядит абсолютно уверенным в себе. А "Торино" с третьим поражением подряд.