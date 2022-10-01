Серия А. Интер - Рома 1:2. Хуже кризиса - слабость

Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 1:2

Голы: Димарко 30 - Дибала 39, Смоллинг 75

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони (Гозенс 81), Думфриз (Белланова 81), Барелла, Асллани (Мхитарян 77), Чалханоглу (Корреа 77), Димарко (В. Карбони 88), Джеко, Лаутаро Мартинес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дзаньоло (Белотти 86), Лоренцо Пеллегрини (Камара 81), Дибала (Абрахам 57)

Предупреждения: Асллани 72, Корреа 87, Гозенс 90, Барелла 90+1 - Дзаньоло 51, Манчини 64, Смоллинг 65

Главный арбитр: Давиде Масса

Первые визиты Жозе Моуриньо к "Интеру" после требла-2010 в предыдущем сезоне придавали матчам особую пикантность. Но сегодня португалец был дисквалифицирован. Да и в целом новый сезон с новыми проблемами в разгаре, а прошлое позади. И "Рома", и "Интер" проиграли два из трех своих последних матчей лиги, чувствовали себя некомфортно. Кресло под Симоне Индзаги шатается. Вчера даже ультрас клуба явились на базу и вели серьезный разговор с тренером и игроками.

Начали матч обе команды весьма осторожно. Мяч ожидаемо был у "Интера", "Рома", проигравшая этому сопернику в одни ворота четыре матча подряд, ожидаемо поставила "автобус". Даже убрала центрфорварда Абрахама в запас, поставив на его место Дибалу. В первые 29 минут мы видели перекатывание мяча, неплохие, но не слишком опасные удары по воротам Патрисиу с 17-20 метров, гол Джеко с 12-ти, отмененный из-за небольшого офсайда.

Затем, правда, игра вдруг проснулась, существенно ускорилась. Хозяева поймали гостей на выходе из обороны. Барелла покатил, левый латераль Димарко пробил низом слабо, но Патрисиу лишь коснулся мяча. В ответ левый латераль Спинаццола прорвался к Хандановичу, Самир спас и от него, и от добивания Дибалы. Леонардо тут же перехватил у Бареллы, промчал по флангу, нашел в штрафной совершенно свободного Дибалу, и удар Пауло Ханданович отбил в ворота.

Второй тайм энергичнее начала "Рома". Правда, ничего не создав. Затем "Интер" начал давить, также ничего не создав. Кроме штрафного Чалханоглу в перекладину и пары неплохих ударов издали. Гости создали свой штрафной, чуть более эффективный. Пеллегрини забросил с фланга, и Смоллинг аккуратно замкнул головой. А на последних секундах Крис укрепил свой статус героя матча, выбив удар головой Гозенса с линии ворот. Также головой.

В целом "Рома" чувствовала себя лучше, чем "Интер". Поражение от "Аталанты" в седьмом туре при 21:4 по ударам по воротам было несправедливым. Сегодня она получила компенсацию и впервые за 11 матчей, то есть с февраля 2017-го, переиграла "змей". Еще и с камбеком и, как и тогда, в гостях. Признак характера. А "Интер" уже с четырьмя поражениями в сезоне в лиге, тремя в четырех последних турах. Он проиграл все Топ-матчи. Это не кризис, а хуже - слабость.