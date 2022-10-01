Моуринью бьет бывших. Интер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

Позднего Моуринью часто упрекают в неумении выигрывать топ-матчи, но португалец не так безнадежен, как стремятся выдать это скептики. Сегодня, например, тренер эффектно обыграл свою бывшую команду в гостях. Правда, обозреватели пишут в первую очередь о слабости "Интера", а уже потом – о достижениях "Ромы". Но это не детали.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 1:2

Голы: Димарко 30 - Дибала 39, Смоллинг 75