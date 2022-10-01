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Моуринью бьет бывших. Интер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Интер – Рома 1:2 * 01.10.2022 * Чемпионат Италии * Серия А на UA-Футбол

Моуринью бьет бывших. Интер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Позднего Моуринью часто упрекают в неумении выигрывать топ-матчи, но португалец не так безнадежен, как стремятся выдать это скептики. Сегодня, например, тренер эффектно обыграл свою бывшую команду в гостях. Правда, обозреватели пишут в первую очередь о слабости "Интера", а уже потом – о достижениях "Ромы". Но это не детали.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. Восьмой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Рома" 1:2
Голы: Димарко 30 - Дибала 39, Смоллинг 75

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим)
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