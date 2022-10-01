Индзаги - о матче с Ромой: Это была наша лучшая игра в сезоне, но мы ушли с поля с пустыми руками

Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча с "Ромой" (1:2) в Серии А:

"Во вторник нас ждет важный матч в Лиге чемпионов, но вполне естественно, что сейчас мы разочарованы совершенно незаслуженным поражением. Но таков футбол. Это был наш лучший матч в сезоне, однако мы ушли с поля с пустыми руками. Это болезненное поражение.

Как тренер, я увидел отличный матч в исполнении команды, увидел опасные моменты. Это был лучший из восьми наших матчей в Серии А. К сожалению, теперь остается зализывать раны.

Я увидел правильную реакцию команды, она сделала все, что нужно. Просто необходимо поработать над деталями, потому что мы пропустили два необязательных гола.

Мы анализировали матч с "Удинезе" – он не соответствовал нашим стандартам. Но сегодня я снова видел свой "Интер" – ту команду, которая сумела взять два трофея в прошлом сезоне.

Но нам нужны результаты. Сейчас мы расплачиваемся за малейшую потерю концентрации. Нам всем нужно прибавлять, и в первую очередь – мне", – отметил Индзаги.