Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индзаги - о матче с Ромой: Это была наша лучшая игра в сезоне, но мы ушли с поля с пустыми руками
Тренер все равно доволен своими игроками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча с "Ромой" (1:2) в Серии А:
"Во вторник нас ждет важный матч в Лиге чемпионов, но вполне естественно, что сейчас мы разочарованы совершенно незаслуженным поражением. Но таков футбол. Это был наш лучший матч в сезоне, однако мы ушли с поля с пустыми руками. Это болезненное поражение.
Как тренер, я увидел отличный матч в исполнении команды, увидел опасные моменты. Это был лучший из восьми наших матчей в Серии А. К сожалению, теперь остается зализывать раны.
Я увидел правильную реакцию команды, она сделала все, что нужно. Просто необходимо поработать над деталями, потому что мы пропустили два необязательных гола.
Мы анализировали матч с "Удинезе" – он не соответствовал нашим стандартам. Но сегодня я снова видел свой "Интер" – ту команду, которая сумела взять два трофея в прошлом сезоне.
Но нам нужны результаты. Сейчас мы расплачиваемся за малейшую потерю концентрации. Нам всем нужно прибавлять, и в первую очередь – мне", – отметил Индзаги.
Популярное сейчас
- День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
- Львов - Днепр-1 0:3. Кто их остановит?
- В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай
- Возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на выходные
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО