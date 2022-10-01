  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Индзаги - о матче с Ромой: Это была наша лучшая игра в сезоне, но мы ушли с поля с пустыми руками
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги - о матче с Ромой: Это была наша лучшая игра в сезоне, но мы ушли с поля с пустыми руками

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер все равно доволен своими игроками

Индзаги - о матче с Ромой: Это была наша лучшая игра в сезоне, но мы ушли с поля с пустыми руками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча с "Ромой" (1:2) в Серии А:

"Во вторник нас ждет важный матч в Лиге чемпионов, но вполне естественно, что сейчас мы разочарованы совершенно незаслуженным поражением. Но таков футбол. Это был наш лучший матч в сезоне, однако мы ушли с поля с пустыми руками. Это болезненное поражение.

Как тренер, я увидел отличный матч в исполнении команды, увидел опасные моменты. Это был лучший из восьми наших матчей в Серии А. К сожалению, теперь остается зализывать раны.

Я увидел правильную реакцию команды, она сделала все, что нужно. Просто необходимо поработать над деталями, потому что мы пропустили два необязательных гола.

Мы анализировали матч с "Удинезе" – он не соответствовал нашим стандартам. Но сегодня я снова видел свой "Интер" – ту команду, которая сумела взять два трофея в прошлом сезоне.

Но нам нужны результаты. Сейчас мы расплачиваемся за малейшую потерю концентрации. Нам всем нужно прибавлять, и в первую очередь – мне", – отметил Индзаги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Италия) Рома (Рим) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде