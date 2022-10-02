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Пиоли: У Калабрии и Кьера мышечные травмы, у Салемакерса растяжение. Как бы не было, мы ко всему готовы

Италия
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Тренер готов искать замену

Пиоли: У Калабрии и Кьера мышечные травмы, у Салемакерса растяжение. Как бы не было, мы ко всему готовы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий матча Серии А с "Эмполи" (3:1).

"Это командная победа, но "Милан" всегда так побеждает. Мы стремимся расти вместе и вместе добиваться успехов.

Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше и из-за травм упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа.

Мы уступили "Наполи" после 22-матчевой серии без поражений, так что было важно начать все заново правильным образом.

У Калабрии и Кьера мышечные травмы. У Давиде повреждение довольно серьезное. У Салемакерса, похоже, растяжение боковой связки колена, посмотрим, что завтра покажет обследование.

Как бы там ни было, мы готовы ко всему – такие у нас страсть и боевой дух", – сказал Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Милан Эмполи
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Источник:
Football Italia

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