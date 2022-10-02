Серия А. Лацио легко разгромил Специю и вышел на второе место

Серия А. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Специя" 4:0

Голы: Дзакканьи 12, А. Романьоли 24, С. Милинкович-Савич 62, 90+1

Нереализованный пенальти: Иммобиле 3 (неточно)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 64), Патрик (Хила 46), А. Романьоли, Марушич, Катальди (Маркос Антонио 77), Луис Альберто (Весино 73), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 64), Дзакканьи

"Специя": Драговски, Ампаду (Амиан 66), Кальдара, Николау, Кивьор (Бек 81), Холм, Бурабия (Экдаль 65), Эллертсон (Агудело 65), С. Бастони, Гьяси (Санка 75), Нзола

Предупреждения: Ампаду 1, Гьяси 46

Буря после провала в Дании дала свой результат. После 1:5 от "Мидтьюлланна" "Лацио" даже решил вернуть деньги за билет болельщикам, поехавшим на этот выезд, а Маурицио Сарри угрожал подать в отставку, если его игроки продолжат позволять себе так относиться к игре, выдавать такие нестабильные выступления. Игроки ответили на это стабильностью, причем лучшего вида. Две победы в лиге со счетом 4:0. Над слабыми "Кремонезе" и "Специей", но и они придают уверенность.

Все получилось ну очень легко. "Лацио" не напрягался, по ударам по воротам в матче даже уступил. Но его преимущество не подлежало сомнению. Даже смазанный пенальти Иммобиле (Ампаду сбил его уже на первой минуте) не сбил "орлов" с пути. Вскоре Андерсон прострелил за спинами защитников, и Дзакканьи замкнул. Угловой "орлята" выбили лишь на линию штрафной, где защитник Романьоли технично пробил слета. Еще и удар головой Милинковича-Савича отбила перекладина.

Во втором тайме не изменилось ничего. Иммобиле избежал офсайда с паса вразрез Луиса Альберто, обошел Драговски и нашел в центре Катальди, а тот Милинковича-Савича. А в добавленное время Хюсай нашел СМС пасом вразрез, также на грани офсада, и серб подсек над вратарем. До этого, правда, Проведель выиграл дуэль с Гьяси, но на самом деле никакой опасности камбека не было.

Впервые в каденции Сарри "Лацио" выигрывает три матча лиги подряд. Впервые с 2015-го года он выигрывает три матча подряд без пропущенных. Награда за это - выход на второе место с равенством по очкам с "Аталантой" и "Миланом". На втором месте команда Сарри прямо сейчас и по пропущенным с пятью, что явно новость, и хорошая, после 13-ти пропущенных на этой же стадии в предыдущем сезоне.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за травмы, полученной в лагере сборной.