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Марко Джампаоло уволен из Сампдории. Это восьмой случай в его карьере
Побил рекорд Серии А
Фото: Sky Sports
Сразу после домашнего поражения от "Монцы" со счетом 0:3 менеджмент "Сампдории" принял решение уволить главного тренера команды Марко Джампаоло. После восьми туров команда идет на 20-м месте с двумя очками.
Это увольнение стало уже восьмым в карьере тренера. Ранее Джампаоло выгоняли из "Милана", "Торино", "Сьены", "Катаньи", "Чезены" и дважды из "Кальяри". Таким образом Марко установил новый рекорд Серии А. По семь раз увольняли только Давиде Баллардини и Беппе Якини.
Джампаоло пришел в "Сампдорию" в январе 2022 года, и спас команду от вылета из Серии А. Он смог финишировать на 15 месте в таблице. Примечательно, что Марко до этого уже работал в клубе из Генуи, с 2016 по 2019 годы. Однако тогда он сам разорвал свой контракт.
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