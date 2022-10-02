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Марко Джампаоло уволен из Сампдории. Это восьмой случай в его карьере

Италия
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Побил рекорд Серии А

Марко Джампаоло уволен из Сампдории. Это восьмой случай в его карьере

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Сразу после домашнего поражения от "Монцы" со счетом 0:3 менеджмент "Сампдории" принял решение уволить главного тренера команды Марко Джампаоло. После восьми туров команда идет на 20-м месте с двумя очками.

Это увольнение стало уже восьмым в карьере тренера. Ранее Джампаоло выгоняли из "Милана", "Торино", "Сьены", "Катаньи", "Чезены" и дважды из "Кальяри". Таким образом Марко установил новый рекорд Серии А. По семь раз увольняли только Давиде Баллардини и Беппе Якини.

Джампаоло пришел в "Сампдорию" в январе 2022 года, и спас команду от вылета из Серии А. Он смог финишировать на 15 месте в таблице. Примечательно, что Марко до этого уже работал в клубе из Генуи, с 2016 по 2019 годы. Однако тогда он сам разорвал свой контракт.

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В статье: Сампдория (Генуя) Марко Джампаоло
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