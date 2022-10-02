Серия А. Аталанта - Фиорентина 1:0. Новая Богиня в своем репертуаре

Серия А. Восьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Лукман 59

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толой (Демираль 74), Околи, Скальвини, Соппи (Меле 56), Де Роон, Коопмейнерс, Эдерсон (Пашалич 56), Лукман (Малиновский 74), Муриэль (Хойлунд 74)

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Терзич 67), Игор, Кварта (Данкан 87), Бираги, Мандрагора, Барак (Йович 74), Бонавентура (Амрабат 68), Иконе, Куаме, Сапонара (Кабрал 87)

Предупреждения: Скальвини 31, Хатебур 80 - Бонавентура 4, Амрабат 85

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Противостояние "Аталанты" и "Фиорентины" в последние годы стало весьма острым, напряженным, даже грязным. Бергамцы отобрали у флорентийцев звание "седьмой сестры", последние в предыдущем сезоне вернулись, обогнали в лиге, переиграв дважды в очных матчах, выбили из Кубка. Сегодня, правда, важнее было сбережение темпа "Богиней" с начала сезона, после Топ-победы над "Ромой", и нахождение темпа "фиалками" после серии неудач и одной победы.

В первые минут 35 мы видели то, что видим от "Аталанты" весь сезон. Отказ от мяча 16-ой команды лиги по владению, навязывание сопернику медленной, вязкой игры. "Фиорентина", первая в лиге по владению, доминировала (60 %), но отсутствие идей в финальной трети поля мы также видим у нее в этом сезоне постоянно. Вратари ошибались по разу, Спортьелло упустил мяч, но все же не зацепил Барака, Терраччьяно вышел далеко из ворот, ошибся и благодарил Кварту.

При этом один супермомент "Аталанта" нашла. Коопмейнерса, ее лучшего бомбардира, вывели на вратаря. Но Терраччьяно отбил.

В концовке первого тайма уже началась другая игра. Для начала "Фиорентина" чудом избежала удаления. ВАР позвал Массимилиано Иррати, и тот увидел, что Куаме попал все же в мяч, а не в лицо Хатебура. Затем началось давление "Аталанты". Лукман и Соппи прорывались по краям штрафной, и Терраччьяно отбивал. В начале второго тайма также доминировали хозяева. Муриэль прорвался слева в штрафной мимо двоих и выложил Лукману на пустые ворота.

Гости пытались отыграться. Но квинтэссенцией их "талантов" в атаке в этом сезоне стала попытка удара Сапонары с шести метров. Он просто подскользнулся и упал на мяч. А "Аталанта" вначале могла забить в двух контратаках. Меле проиграл дуэль вратарю, Муриэль попал в защитника. Затем же, с выходом на поле Руслана Малиновского, выравняла игру, отодвинула ее от ворот Спортьелло. Украинец и исполнял, и зарабатывал фолы, держал мяч.

Во время короткого финального штурма Йович пробивал с линии штрафной. Спортьелло отбил. А от остального отбились защитники. Причем Демираль головой чуть не срезал в собственные ворота.

"Аталанта" не отпускает "Наполи". В восьми турах у нее шесть побед, две ничьи и всего три пропущенных мяча. В том числе два 1:0 подряд, еще и в Топ-матчах - над "Ромой" и "Фиорентиной", и три таких результата в целом. Она играет серо, но чрезвычайно эффективно. А флорентийцы играют серо и неэффективно, остаются с одной победой в десяти последних матчах во всех турнирах и на всех полях, и в гостях. Остаются вне Топ-10 лиги.