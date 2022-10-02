Серия А. Ювентус оттолкнулся от дна и пошел вверх

Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 3:0

Голы: Костич 24, Влахович 59, Милик 62

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Бонуччи, Сандро, Локателли (Миретти 77), МакКенни (Паредес 60), Рабио (Де Шильо 77), Костич (Куадрадо 60), Милик (Кен 81), Влахович

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Камбиазo 61), Соса, Бонифаци, Ликояннис, Схутен (Айбишер 77), Домингес (Медель 61), Сориано (Фергюсон 77), Сансоне (Виньято 61), Арнаутович, Орсолини

Предупреждение: Соса 90+1

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Массимилиано Аллегри объявил о начале нового сезона матчем против "Болоньи". "Предыдущий" пришлось свернуть уже после неполных двух месяцев из-за лишь двух побед в девяти матчах во всех турнирах, крайне негативных эмоций. После поражения от дебютанта Серии А "Монцы" Аллегри покидал стадион под полицейским эскортом, хэштег #Allegriout бушевал в соцсетях, и вряд ли можно было найти болельщика, не желавшего его отставки. Пронизывающее ощущение дна.

Возможно, сегодня и вправду начался новый сезон. Несмотря на результат на табло и, например, 17:9 по ударам по воротам, вовсе нельзя заявить, что "Юве" отыграл блестяще. Но свое дело сделал. Оттолкнулся от дна и пошел вверх. Конечно, помогли возвращения почти всех травмированных, слабость соперника, традиционно исключительно удобного для туринцев, а теперь еще и сменившего тренера и уже проигравшего с ним первый матч "Эмполи". Тем не менее...

По владению мячом и этот матч "Ювентус" проиграл. С очередной новой схемой 4-4-2 ожидаемо увлекался "кроссами" в штрафную. Бесполезными. Зато поймал на контратаке. Поменяв всех ролями. Форвард Милик перехватил в центре поля, форвард Влахович прорвался вперед, отдал левее в штрафную, а вингер Костич положил в дальний угол.

До конца тайма хозяева разве что создали удар Милика с наконец-то удачного "кросса", отбитый Скорупски. Зато в третьей четверти матча сумели решить его судьбу. Вновь контратака, после углового соперника. Вновь "кросс". МакКенни навешивает на голову Влаховичу, и Душан забивает за клуб впервые с 31-го августа. А затем как раз активный в сентябре Милик классно приложился слета с неудачно выбитого углового. Он еще и чуть не забил головой - стойка.

Впервые после пяти матчей во всех турнирах "Ювентус" не пропускает. Во второй раз в сезоне побеждает разгромно. Более того, впервые с апреля 2021-го года забивает три гола с игры в домашнем матче Серии А. Он еще далек от лучшей игры, в семи очках и шести местах позади лидера лиги. Но имеет полное право говорить о перезагрузке сезона.