Впервые с января. Кьеза провел часть тренировки в общей группе Ювентуса

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза близок к полному восстановлению после травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

В понедельник 24-летний футболист провел часть тренировки с командой. Последний раз Кьеза появлялся на поле 9 января 2022 года в матче против "Ромы" (4:3). Тогда он получил травму крестообразной связки левого колена, из-за чего был вынужден перенести операцию.

В минувшем сезоне Кьеза провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 4 результативные передачи.