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Впервые с января. Кьеза провел часть тренировки в общей группе Ювентуса

Италия
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Вингер вскоре может вернуться на поле

Впервые с января. Кьеза провел часть тренировки в общей группе Ювентуса

Фото: juventus.com

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Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза близок к полному восстановлению после травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

В понедельник 24-летний футболист провел часть тренировки с командой. Последний раз Кьеза появлялся на поле 9 января 2022 года в матче против "Ромы" (4:3). Тогда он получил травму крестообразной связки левого колена, из-за чего был вынужден перенести операцию.

В минувшем сезоне Кьеза провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 4 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Кьеза
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Источник:
juventus.com

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