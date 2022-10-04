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Впервые с января. Кьеза провел часть тренировки в общей группе Ювентуса
Вингер вскоре может вернуться на поле
Фото: juventus.com
Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза близок к полному восстановлению после травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.
В понедельник 24-летний футболист провел часть тренировки с командой. Последний раз Кьеза появлялся на поле 9 января 2022 года в матче против "Ромы" (4:3). Тогда он получил травму крестообразной связки левого колена, из-за чего был вынужден перенести операцию.
В минувшем сезоне Кьеза провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 4 результативные передачи.
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