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Милан потерял капитана команда на длительный срок из-за травмы
Давиде Калабрия может в 2022 году уже не сыграть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник и капитан "Милана" Давиде Калабрия как минимум не сыграет до конца текущего календарного года.
Как сообщает Sky Sport Italia, у 25-летнего футболиста травма бедра, из-за которой он выбыл на три месяца. Напомним, Калабрия получил повреждение в матче восьмого тура Серии А против "Эмполи" (3:1).
В текущем сезон Давиде принял участие в 9 матчах за "Милан" во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Кроме того, "россонери" не смогут рассчитывать на еще одного защитника - 33 летнего Симона Кьяера, у которого травма подколенного сухожилия. Он будет отсутствовать 15 дней. В активе Кьяера в этом сезоне 5 матчей в составе "Милана".
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