Милан потерял капитана команда на длительный срок из-за травмы

Защитник и капитан "Милана" Давиде Калабрия как минимум не сыграет до конца текущего календарного года.

Как сообщает Sky Sport Italia, у 25-летнего футболиста травма бедра, из-за которой он выбыл на три месяца. Напомним, Калабрия получил повреждение в матче восьмого тура Серии А против "Эмполи" (3:1).

В текущем сезон Давиде принял участие в 9 матчах за "Милан" во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Кроме того, "россонери" не смогут рассчитывать на еще одного защитника - 33 летнего Симона Кьяера, у которого травма подколенного сухожилия. Он будет отсутствовать 15 дней. В активе Кьяера в этом сезоне 5 матчей в составе "Милана".