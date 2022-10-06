Бывший футболист Интера стал главным тренером Сампдории

Новым главным тренером "Сампдории" назначен Деяна Станковича. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

44-летний специалист заключил контракт с клубом до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон. Ранее сообщалось, что если Станковичу удастся сохранить прописку в Серии А, он получит щедрый бонус от руководства клуба.

Предыдущим местом работы серба была "Црвена Звезда", которую он тренировал с декабря 2019 по август 2022 год. В 1998 - 2013 годах он выступал в чемпионате Италии за "Лацио" и "Интер".

На данный момент "Сампдория" идет последней в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе всего 2 очка.