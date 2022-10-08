Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полю Погба поступали угрозы от его брата из-за денег
Об этом сообщила адвокат игрока
Фото: twitter.com/juventusfc
Адвокат полузащитника "Ювентуса" Поля Погба Рафаэла Пимента сообщила, что в конце лета получила сообщение с угрозами от брата футболиста Матиаса Погба:
"Ещё в августе Матиас прислал мне сообщение с угрозами. Он требовал уговорить Поля заплатить нужную ему сумму и грозился разрушить мою карьеру и карьеру брата, если я этого не сделаю", — сказала адвокат.
Ранее Поль Погба подал заявление в полицию по поводу похищения и вымогательства. Похищение произошло 19 марта, когда футболист возвращался с тренировки сборной Франции в Клерфонтене.
Похитители увезли полузащитника в квартиру в Шантелу-ан-Бри и начали вымогать у Погба € 13 млн, в том числе € 3 млн наличными. Футболист сообщал, что узнал среди злоумышленников своего брата Матиаса.
Популярное сейчас
- Украина примет участие в Играх Непокоренных-2023
- После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна
- Зеленский: Курильские острова – это Япония
- Интер - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО