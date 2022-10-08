Полю Погба поступали угрозы от его брата из-за денег

Адвокат полузащитника "Ювентуса" Поля Погба Рафаэла Пимента сообщила, что в конце лета получила сообщение с угрозами от брата футболиста Матиаса Погба:

"Ещё в августе Матиас прислал мне сообщение с угрозами. Он требовал уговорить Поля заплатить нужную ему сумму и грозился разрушить мою карьеру и карьеру брата, если я этого не сделаю", — сказала адвокат.

Ранее Поль Погба подал заявление в полицию по поводу похищения и вымогательства. Похищение произошло 19 марта, когда футболист возвращался с тренировки сборной Франции в Клерфонтене.

Похитители увезли полузащитника в квартиру в Шантелу-ан-Бри и начали вымогать у Погба € 13 млн, в том числе € 3 млн наличными. Футболист сообщал, что узнал среди злоумышленников своего брата Матиаса.