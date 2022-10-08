Серия А. Сотый и 101-ый голы Джеко в Серии А вымучивают победу для Интера

Серия А. Девятый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер" 1:2

Голы: Фраттези 60 - Джеко 44, 75

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич (Айхан 82), Д. Феррари (Руан 88), Рожерио, Фраттези (Альварес 82), Лопес, Торстведт (Харруи 71), Лорьенте, Пинамонти, Сейде (Антист 71)



"Интер": Онана, Д'Амброзио (Шкриньяр 58), Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Асллани (Мхитарян 46), Барелла (Гальярдини 84), Чалханоглу, Димарко (Дармиан 68), Джеко, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Д. Феррари 21, Харруи 72, Руан 90+4 - Асллани 19, Д"Амброзио 55

Главный арбитр: Симоне Соцца

В Чемпионском сезоне 2020/21 переломным все признают матч "Интера" в гостях в девятом туре против "Сассуоло". Тогда он победил со счетом 3:0, вышел на новый путь и уже не оглядывался. В сезоне 2022/23 "нерадзурри" также приехали в Реджо-Эмилию с острой потребностью в переломе и новом пути. После четырех поражений в восьми первых турах, то есть повторения антирекорда клуба, после трех поражений в последних четырех матчах победа была нужна обязательно.

В принципе, переломнoй в клубе считают победу над "Барселоной" в Лиге Чемпионов во вторник. Симоне Индзаги заявил, что это только начало и что его команда способна на многое. При этом, правда, отмечал, что нужно обязательно немедленно продолжить, ведь еще ничего не достигла. А продолжать пришлось в гостях против своего недавно крайне неудобного соперника, которому проиграл и последний очный матч. Соперника, победившего в восьмом туре со счетом 5:0.

В первом тайме "Интер" выглядел собранно и солидно. Далеко не блестяще, уступив по владению мячом, кое-что позволяя сопернику. Но прилично. Начали хозяева прорывом справа Фраттези и ударом, отбитым ногой Онаны. Продолжали гости. Лаутаро умудрился замкнуть мимо в падении с пяти метров, Димарко и Джеко также пробивали неточно. Пинамонти в шести метрах от ворот остановил рикошет, Сейде чуть не замкнул. Но угловой Думфриз перевел головой на Джеко, и тот с трудом, но достал.

Еще до перерыва "нероверди" ответили на это ударом Торстведта в защитника и добиванием Лорьенте, отбитым ногой Онаны. А первые минут 17 во втором тайме провели в ураганном темпе. "Нерадзурри" выглядели беспомощными. Феррари головой и Сейде ногой замыкали чуть неточно. Фраттези замкнул заброс Рожерио с левого фланга четко и элегантно. Защитники в это время прикрывали Пинамонти.

В середине тайма уже установилась унылая игра. Обе команды играли так, будто их устраивает ничья. Но вдруг "Интеру" удалась быстрая атака. Лаутаро Мартинес замыкал навес с правого фланга головой, и Консильи потащил невероятным образом, Мхитарян продолжил, навесил с левого, и совершенно свободный Джеко легко замкнул головой. Выйдя уже на 101-ый гол в Серии А. И после этого хозяева опустили руки. Джеко и Лаутаро могли забить еще, Консильи выручал.

Четвертая гостевая победа "Интера" над "Сассуоло" подряд. Что вовсе не означает, что легкая. Скорее вымученная. Пропущен гол в шестом из семи последних матчей лиги. Тем не менее, не провалиться на эйфории после "Барселоны", а победить на сложном выезде, там, где "Милан" в этом сезоне не победил - очень хороший субботний улов. Индзаги имеет право заявить о продолжении правильного пути.