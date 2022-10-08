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Сассуоло - Интер 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Победа имени Джеко

Сассуоло - Интер 1:2. Обзор матча и видео голов

ANSA

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде обыграл "Сассуоло". Победу "нерадзурри" в этом поединке принес Эдин Джеко - босниец отметился дублем. После этого тура подопечные Симоне Индзаги занимают 7-е место в турнирной таблице Серии А, а команда Алессио Диониси расположилась на 10-м месте.

Серия А. Девятый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер" 1:2

Голы: Фраттези 60 - Джеко 44, 75

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В статье: Интер (Милан) Сассуоло
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