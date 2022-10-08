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Милан - Ювентус: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз
Сражению на Сан-Сиро посвящается
Центральный матч девятого тура Серии А пройдет сегодня, 8 октября, в Милане - одноименный клуб в родных стенах будет принимать туринский "Ювентус".
Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будет 20 игроков, вам нужно справиться за три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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