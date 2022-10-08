Серия А. Милан - Ювентус 2:0. Тактический нокаут Пиоли над Аллегри

Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 2:0

Голы: Томори 45+1, Диас 54

"Милан": Татарушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Вранкс 84), Тонали, Диас (Де Кетеларе 64), Побега (Крунич 58), Леау (Ориги 84), Жиру (Ребич 64)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро, Куадрадо (МакКенни 46), Локателли (Паредес 56), Рабио (Суле 80), Костич (Миретти 56), Влахович (Кен 78), Милик

Предупреждения: Диас 55, Тонали 90+3 - Куадрадо 25, Кен 90+3, Паредес 90+3

Главный арбитр: Даниэле Орсато

У этого матча нет особого названия, но великое противостояние "Милана" и "Ювентуса" несомненно заслуживает такого. Сегодня это еще было тревожное противостояние. Чемпион по результатам хорош, но в игре очень нестабилен, неровен. Проиграл два последних Топ-матча - "Наполи" и "Челси", причем в Лондоне во вторник - позорно. "Юве" же начал сезон так ужасно, что Массимилиано Аллегри приходилось уходить с поля под охраной полиции и объявлять о начале нового сезона.

Сегодня "россонери" желали реабилитироваться за Лондон, смыть то поражение, забыть о нем. Об этом говорили игроки и тренер. "Бьянконери" же начали октябрь 3:0 над "Болоньей" и 3:1 над хайфским "Маккаби" и желали продолжить. Желали добыть результат против более серьезного соперника, доказать, что уже не слабы и способны бороться на высоком уровне.

Стефано Пиоли отмечал, что "Ювентус" начинает матчи высоко, мощно, а затем отходит назад. Так получилось и сегодня. Начали туринцы очень прилично. Например, удивив подключениями вингера Костича в штрафную без мяча. Он сразу же замкнул "кросс", пусть и слабо и неточно. Куадрадо и Данило неплохо пробивали из-за пределов штрафной. Милик развернулся и замкнул "кросс", пусть и слабо. То есть "Милан" испытывал проблемы на флангах, от фланговых игроков.

Впрочем, после 17-18 минут начало сказываться преимущество "россонери" в центре поля. После провала в Лондоне Пиоли выпустил дополнительного опорника Побегу на позицию "десятки" и даже на правый фланг поставил игрока центральной зоны - Диаса. Эта компания установила контроль над игрой, явно переигрывая соперника и в футболе, и в дуэлях. Как результат - Леау замкнул угловой в стойку, попал в стойку и дальним ударом. А счет по ударам по итогам первого тайма стал 12:5.

В итоге "Милан" заслуженный гол нашел. Вообще-то, он требовал его еще раньше (по крайней мере, пенальти), когда Леау пробил в локоть Влаховичу в штрафной. Точнее, Душан тянулся локтем к мячу. Его спасла прижатость руки к телу. В добавленное время уже "Ювентус" атаковал арбитра. За якобы толчок Эрнандеса на Куадрадо перед заработанным угловым. Но ВАР здесь не мог вмешаться, а с углового Жиру пробил, попал в Томори, тот развернулся и добил в упор.

В своей карьере в Серии А Томори забил два мяча. Оба - "Ювентусу".

Второй тайм "Юве" вроде бы должен был начать давлением. Но, как и в первом, лишь держал мяч. А "Милан" быстро атаковал. Диас пробил в защитника, отдал Леау, а тот пробил выше. Затем же Браим перехватил пас Влаховича в центре поля, обошел стоячего Бонуччи, обогнал еще двоих и пробил Щесны. И этот гол вверг гостей в шок. Они просто прекратили бороться, проигрывали еще больше дуэлей. Хозяева же уже просто начали ходить с мячом в их штрафной.

В последние минут 12, после замен, "Юве" уже хотя бы немного проснулся. Пытался давить. Кен обыгрался с Миликом, и защитник еле успел подставить ногу. Но ощущения возможного камбека не было. "Милан" оборонялся четко.

Общий счет матча по ударам по воротам - 21:10.

После пяти ничьих и 14-ти поражений Пиоли впервые в карьере переигрывает Аллегри. Переигрывает по делу, более чем заслуженно. Переигрывает тактически в одни ворота. Стефано говорил перед матчем, что он будет полон дуэлей, вот и выпустил еще одного опорника. Требуя от Побеги именно жесткости. Получил жесткость от всех. Также отдал мяч "Ювентусу" (61 процент), 12-ому в лиге по владению, и тот просто не знал, что с ним делать. А "Юве" наоборот, убрал опорника.

Ну и в целом "Милан" переиграл этого соперника в третий раз в шести последних матчах в лиге (при одном поражении) и доказал, что, несмотря на травмы и игровые проблемы, по-прежнему силен. Прямо сейчас, перед матчами "Наполи" и "Аталанты", он сравнялся с ними на первом месте. А "Ювентус" доказал, что и вправду в глубоком кризисе. Как игровом, так и в психологическом. В клубном кризисе. Он восьмой.