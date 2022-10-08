Милан - Ювентус 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 9-го тура чемпионата Италии "Милан" дома переиграл туринский "Ювентус". Подопечные Стефано Пиоли поразили ворота "зебр" в концовке первого тайма и в начале второй половины встречи. "Россонери" сравнялись по очкам с лидерами "Наполи" и "Аталантой", но у "Милана" сыграно на одну игру больше. В свою очередь подопечные Массимилиано Аллегри расположились на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.

Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 2:0

Голы: Томори 45+1, Диас 54