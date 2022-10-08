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Милан - Ювентус 2:0. Обзор матча и видео голов
Пиоли побеждает Аллегри
Twitter AC Milan
В рамках 9-го тура чемпионата Италии "Милан" дома переиграл туринский "Ювентус". Подопечные Стефано Пиоли поразили ворота "зебр" в концовке первого тайма и в начале второй половины встречи. "Россонери" сравнялись по очкам с лидерами "Наполи" и "Аталантой", но у "Милана" сыграно на одну игру больше. В свою очередь подопечные Массимилиано Аллегри расположились на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.
Серия А. Девятый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Томори 45+1, Диас 54
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