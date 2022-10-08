  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан - Ювентус 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Ювентус 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Пиоли побеждает Аллегри

Милан - Ювентус 2:0. Обзор матча и видео голов

Twitter AC Milan

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Италии "Милан" дома переиграл туринский "Ювентус". Подопечные Стефано Пиоли поразили ворота "зебр" в концовке первого тайма и в начале второй половины встречи. "Россонери" сравнялись по очкам с лидерами "Наполи" и "Аталантой", но у "Милана" сыграно на одну игру больше. В свою очередь подопечные Массимилиано Аллегри расположились на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.

Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 2:0

Голы: Томори 45+1, Диас 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде