Аллегри: Мы рухнули психологически, сделали слишком много ошибок

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Милана" в рамках 9-го тура Серии А.

"Команда хорошо играла в течение 20 минут. Затем мы начали без всякой причины отдавать мяч назад. Двух голов можно было избежать.

Мы должны отреагировать, у нас важная игра во вторник, и у нас есть время, чтобы изменить ситуацию в Серии А. Мы не выигрывали на выезде еще в этом сезоне, и мы должны это исправить.

Думаю, технически мы сыграли плохо, особенно во втором тайме. Мы рухнули психологически, сделали слишком много ошибок.

Нечего сказать, мы можем только отреагировать, во вторник у нас будет еще одна важная игра в Лиге чемпионов, а затем туринское дерби. Мы допустили те же ошибки, дважды пропустив, конечно, надо реагировать.

Я считаю, что после 25 минут мы начали отдавать мяч назад, когда в этом не было необходимости, поэтому нам нужно прибавлять. Мы должны как-то решить эту ситуацию", - рассказал итальянский коуч.