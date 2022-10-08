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Аллегри: Мы рухнули психологически, сделали слишком много ошибок

Италия
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Туринцы еще ни разу не победили на выезде в этом сезоне

Аллегри: Мы рухнули психологически, сделали слишком много ошибок

Фото: twitter.com/juventusfc

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Милана" в рамках 9-го тура Серии А.

"Команда хорошо играла в течение 20 минут. Затем мы начали без всякой причины отдавать мяч назад. Двух голов можно было избежать.

Мы должны отреагировать, у нас важная игра во вторник, и у нас есть время, чтобы изменить ситуацию в Серии А. Мы не выигрывали на выезде еще в этом сезоне, и мы должны это исправить.

Думаю, технически мы сыграли плохо, особенно во втором тайме. Мы рухнули психологически, сделали слишком много ошибок.

Нечего сказать, мы можем только отреагировать, во вторник у нас будет еще одна важная игра в Лиге чемпионов, а затем туринское дерби. Мы допустили те же ошибки, дважды пропустив, конечно, надо реагировать.

Я считаю, что после 25 минут мы начали отдавать мяч назад, когда в этом не было необходимости, поэтому нам нужно прибавлять. Мы должны как-то решить эту ситуацию", - рассказал итальянский коуч.

Во вторник "бьянконери" сыграют с "Маккаби" из Хайфы на выезде в Лиге чемпионов.

"Бьянконери" проиграли две игры из девяти в Серии А и отстают на семь очков от лидеров таблицы "Наполи" и "Аталанты", которые играют завтра.

Примечательно, что "Ювентус" ни разу не выигрывал на выезде в этом сезоне, сыграв две ничьи с "Сампдорией" и "Фиорентиной" и уступив "ПСЖ", "Монце" и "Милану".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Милан
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Источник:
Football Italia

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