Серия А. Торино спасается на 90-ой минуте

Серия А. Девятый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Эмполи" 1:1

Голы: Лукич 90 - Дестро 49

После успехов в первых турах Иван Юрич объявил, что целью его "Торино" является попадание в Еврокубки. В принципе, для десятой команды предыдущего сезона цель реальная. Он и прямо сейчас, после ничьей с "Эмполи", десятый и лишь в четырех очках позади седьмого места. Но когда хочешь Еврокубки, дома у середняка нужно выигрывать. Особенно, когда переиграл его со счетом 20:6 по ударам по воротам и 67:33 по владению мячом.

Один из лучших сейверов лиги Викарио в который раз работал в поте лица и выручал. Удары головой Влашича и Айны отбила стойка. Два гола хозяев отменили из-за офсайда. А забили гости. Вышедший на замену Дестро нанес акробатический удар. И отыграться удалось лишь на 90-ой минуте. Викарио отбил очередной удар, но Луперто выбил прямо в Лукича, а от Саши мяч срикошетил в сетку.

После трех поражений подряд "Торино" хотя бы не проигрывает. А "Эмполи" через неделю после упущенного 1:1 против "Милана" на 93-ей минуте вновь упустил результат в концовке.