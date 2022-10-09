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Серия А. Торино спасается на 90-ой минуте
"Эмполи" вновь упускает результат в концовке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Девятый тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Эмполи" 1:1
Голы: Лукич 90 - Дестро 49
После успехов в первых турах Иван Юрич объявил, что целью его "Торино" является попадание в Еврокубки. В принципе, для десятой команды предыдущего сезона цель реальная. Он и прямо сейчас, после ничьей с "Эмполи", десятый и лишь в четырех очках позади седьмого места. Но когда хочешь Еврокубки, дома у середняка нужно выигрывать. Особенно, когда переиграл его со счетом 20:6 по ударам по воротам и 67:33 по владению мячом.
Один из лучших сейверов лиги Викарио в который раз работал в поте лица и выручал. Удары головой Влашича и Айны отбила стойка. Два гола хозяев отменили из-за офсайда. А забили гости. Вышедший на замену Дестро нанес акробатический удар. И отыграться удалось лишь на 90-ой минуте. Викарио отбил очередной удар, но Луперто выбил прямо в Лукича, а от Саши мяч срикошетил в сетку.
После трех поражений подряд "Торино" хотя бы не проигрывает. А "Эмполи" через неделю после упущенного 1:1 против "Милана" на 93-ей минуте вновь упустил результат в концовке.
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