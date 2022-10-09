Серия А. Удинезе - Аталанта 2:2. Битва за трон провинциалов продолжится

Серия А. Девятый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Аталанта" 2:2

Голы: Деулофеу 67, Н. Перес 78 - Лукман 36, Муриэль 56 (пен.)

"Удинезе": Сильвестри, Эбоссе, Н. Перес, Бийол, Перейра (Эхизибе 87), Уолас, Ловрич (Арслан 60), Макенго (Самарджич 60), Удоджи, Бету (Саксесс 65), Деулофеу

"Аталанта": Спортьелло, Околи, Скальвини (Руджери 87), Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Меле (Соппи 79), Пашалич (Эдерсон 79), Лукман (Малиновский 65), Муриэль (Хойлунд 65)

Предупреждения: Бийол 8, Эбоссе 70 - Демираль 35, Лукман 37, Хатебур 90+1

Главный арбитр: Даниэле Довери

Битва за звание "Королевы провинциалов", старую кличку "Аталанты". "Старая "Аталанта" против новой". В конце концов, центральный матч тура, несмотря на то, что в туре встречались "Милан" и "Ювентус". Встреча второй и третьей команд лиги вызывала немалый интерес. Джан Пьеро Гасперини даже обижался, что его команда выше в турнирной таблице, но говорят все об удинской. Явно хотел доказать, что стоит говорить о его. А "Удинезе" хотел доказать обратное.

Обе команды начали сезон рекордно в своей истории. "Удинезе" блестяще атакует, забил 17 мячей, лишь на один меньше "Наполи", переиграл уже "Рому", "Фиорентину" и "Интер". Играя жестко, стремительно. Как "Аталанта" в свое время. Даже пропустил лишь четыре мяча в предыдущих семи турах. Сама "Аталанта" пропустила лишь три мяча в восьми, переиграла "Рому" и "Фиорентину" в двух последних турах со счетом 1:0. Выглядит непробивной, хотя и играет непривычно серо.

Главный вопрос противостояния был в том, кто кого затянет в свою игру. Получалось, что затянула "Аталанта". В вязкую, жесткую, полную неточных передач и единоборств. Лишь с семью ударами по воротам в первом тайме. Команды пытались ускоряться, но своя неточность и организованность соперника всегда подводили. Обе даже не в Топ-14 лиги по владению мячом, то есть не любят владеть. И 60 процентов "Удинезе" явно играли в пользу его соперника.

Как и в предыдущих матчах, "Аталанта" нашла свой гол на ровном месте. Коопмейнерс отдал длиннющий пас со своей половины поля, Муриэль прошел по левому флангу, подождал подключения, прострелил, Лукман набежал и замкнул. Прострел Луиса слева и гол Адемолы - победная комбинация из матча против "Фиорентины" повторилась. В начале второго тайма прошли еще две контратаки Муриэля. Уже справа. В одной из них Удоджи сбил его на углу штрафной.

За последние 28 лет лишь один иностранец забил в Серии А одной команде больше, чем Луис - "Удинезе" (12). Эрнан Креспо забил тому же "Удинезе" 14.

Хозяева бросились отыгрываться, начали давить. Прессинговать, как в своих лучших матчах в этом сезоне. Зарабатывать штрафные и угловые. Один из штрафных Деулофеу реализовал отличным ударом низом. Один из угловых - центральный защитник Перес. Он головой в упор замкнул навес Перейры, уже вроде бы упустившего мяч. Седьмой гол головой в сезоне лучшей команды лиги в этом компоненте.

Фриуланцы пытались додавить и до победы. Хотя сил уже было гораздо меньше. В добавленное время Арслан из центра штрафной покатил низом неточно.

"Аталанта" не проигрывает "Удинезе" десятый матч подряд. Но ведь семь из них были победами. В том числе 6:2 здесь год назад. Теперь победа упущена. Еще и впервые в сезоне пропущено более одного мяча. Но ведь этот "Удинезе" иной. Он прерывает серию из шести побед, но такой камбек как победа. И подтверждение силы. "Зебретте" пропустили первыми в четвертом матче подряд, но набрали в них десять очков. Они - реальный претендент на трон провинциалов.

Руслан Малиновский вышел на замену на 65-ой минуте, при счете 2:0. Коснулся мяча 23 раза, отдал 14 передач. Пытался держать мяч, помогать выходить из-под бешеного прессинга соперника. В принципе, получалось неплохо, довольно точно. Но остановить давление и возвращение соперника в целом не смог. На последних секунд пробил низом метров с 35-ти. Очень неточно. Также Скальвини замкнул его угловой на 71-ой минуте слабо, и вратарь взял.