Серия А. Наполи - единоличный лидер после сложного разгрома

Серия А. Девятый тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Наполи" 1:4

Голы: Дессерс 47 - Политано 26 (пен.), Симеоне 76, Лосано 90+3, Оливера 90+5

"Кремонезе": Раду, Серникола, Бьянкетти, Лочошвили, Валери (Буонайюто 72), Мейте, Аскасибар (Чофани 79), Дзанимаккия (Окереке 46), Афена-Гьян (Эскаланте 62), Куальята, Дессерс (Айву 73)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор 82), Ким, Руи (Оливера 82), Ангисса, Лоботка, Ндомбеле (Симеоне 57), Политано (Лосано 73), Распадори (Зелински 73), Кварацхелия

Предупреждения: Дзанимаккия 17, Серникола 79

Шум, эйфорию вокруг "Наполи" невозможно описать словами. Лучше описать результатами. 6:1 в Амстердаме против "Аякса", семь побед подряд во всех турнирах. В лиге после двух ничьих (в том числе и с новичком "Лечче") и трех побед с разницей в один мяч "везувиани" наконец-то легко расправились с соперником. Еще и с неудобным "Торино". Сейчас также ждал опасный матч. Другой новичок Серии А "Кремонезе" уже останавливал в гостях "Аталанту". Могли быть сюрпризы.

"Кремонезе", как и "Лечче", играл прилично. Не боялся. Владел мячом, правда, лишь 30 процентов времени, но оборонялся довольно четко, а по опасным атакам не слишком уступал. Ррахмани прорвался со своей половины поля и уже из штрафной попал в стойку, но и Дессерс замкнул прострел туда. Ким отчаянно блокировал прорыв того же Дессерса. На финты Кварацхелии на правом (!) фланге и пенальти Сирил ответил, добив после удара Аскасибара издали и рикошета.

Во втором тайме вышел еще один форвард Окереке и вместе с Дессерсом пробивал лишь чуть неточно в контратаках. А в своем прорыве Распадори пробил прямо в Раду. В середине же тайма темп и вовсе упал и "Наполи" будто забыл, что не ведет в счете. Но не забыл Лучано Спаллетти. Он выпустил на поле второго форварда Симеоне вместо опорника, и тот головой замкнул навес Руи. В то же время "Кремонезе" убрал Дессерса, выпустил защитника и получил за это.

В добавленное время удались контратака и розыгрыш углового. Кварацхелия оставил Лосано перед пустыми воротами, а Ди Лоренцо забросил на Оливеру. То есть забили еще два вышедших на замену.

Восьмая победа "Наполи" подряд и пятая подряд в лиге. В таком непростом неярком матче он еще и умудрился забить четыре мяча и разгромить соперника. Запас прочности теперь единоличного лидера лиги огромен. В том числе и его скамьи запасных. А "Кремонезе" остается без побед в сезоне и в зоне вылета.

