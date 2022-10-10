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Серия А. Фиорентина - Лацио 0:4. Как всегда у флорентийцев - они атакуют, соперник забивает
"Фиалки" закрепились в середняках, "лациале" - в лидерах
ANSA
Серия А. Девятый тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Лацио" 0:4
Голы: Весино 11, Дзакканьи 25, Луис Альберто 86, Иммобиле 90+1
"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор (Миленкович 59), Кварта, Бираги, Мандрагора, Амрабат (Барак 59), Бонавентура (Мале 79), Иконе (Гонсалес 46), Йович, Куаме (Сапонара 79)
"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич (Хюсай 72), Весино, Маркос Антонио (Луис Альберто 62), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро 79), Иммобиле, Дзакканьи (Канчелльери 79)
Предупреждения: Амрабат 24, Игор 27, Мандрагора 68, Додо 70 - Лаццари 77
Главный арбитр: Фабио Мареска
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