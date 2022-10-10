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Серия А. Фиорентина - Лацио 0:4. Как всегда у флорентийцев - они атакуют, соперник забивает

Италия
(1 голосов)

"Фиалки" закрепились в середняках, "лациале" - в лидерах

Серия А. Фиорентина - Лацио 0:4. Как всегда у флорентийцев - они атакуют, соперник забивает

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Девятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио" 0:4

Голы: Весино 11, Дзакканьи 25, Луис Альберто 86, Иммобиле 90+1

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор (Миленкович 59), Кварта, Бираги, Мандрагора, Амрабат (Барак 59), Бонавентура (Мале 79), Иконе (Гонсалес 46), Йович, Куаме (Сапонара 79)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич (Хюсай 72), Весино, Маркос Антонио (Луис Альберто 62), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро 79), Иммобиле, Дзакканьи (Канчелльери 79)

Предупреждения: Амрабат 24, Игор 27, Мандрагора 68, Додо 70 - Лаццари 77

Главный арбитр: Фабио Мареска

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Фиорентина (Флоренция)
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